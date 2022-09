Basketball-EM: Alle wichtigen Infos zu Deutschland gegen Spanien in Berlin

Der 24. September 2005 ist vielen Basketball-Fanatikern in Erinnerung geblieben. Fast auf den Tag genau vor 17 Jahren dribbelt Basketballlegende Dirk Nowitzki Richtung Grundlinie. Wenige Sekunden vor Ende der intensiven Partie gegen Spanien liegt Deutschland im Halbfinale der Basketballeuropameisterschaft in Belgrad mit einem Zähler zurück. Ein Nowitzki-typischer Mitteldistanzwurf bringt die deutschen Basketballriesen mit 74:73 in Führung. Der letzte spanische Versuch, die Partie wieder zu drehen, scheitert – Deutschland steht sensationell im Finale.

Die Geschichte könnte sich heute Abend in der Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof wiederholen, wenn die deutsche Basketballnationalmannschaft wieder auf Spanien trifft. Schon der Einzug ins Halbfinale ist eine Sensation der Nowitzki-Erben. Am vergangenen Dienstag spielte sich Deutschland in einen Rausch und deklassierte die Griechen um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 107:96. Dennis Schröder, Franz Wagner, Maodo Lo, Daniel Theis und Co. begeistern ganz Basketballdeutschland mit ihrem erfrischenden Spiel.

Gegner Spanien ist zudem kein unbekannter: Schon bei der EM 2017 spielten beide Mannschaften im Viertelfinale (72:84-Niederlage für Deutschland) und bei der Heim-EM 2015 verlor man in Berlin denkbar knapp im letzten Gruppenspiel (76:77-Niederlage). Es war zudem das letzte Spiel von Dirk Nowitzki im Nationalmannschaftstrikot. Heute Abend soll es nach fünf Pleiten gegen die Iberer wieder zu einem Sieg und dem Endspieleinzug reichen. Den letzten Sieg und Finaleinzug gab es im September 2005.

Wo kann ich das Spiel schauen?

Tip-off zwischen Deutschland und Spanien ist um 20.30 Uhr. Wie auch das Viertelfinal-Spiel gegen Griechenland (über zwei Millionen Zuschauer sahen das Spiel im Fernsehen) zeigt RTL das Spiel gegen Spanien live im Free-TV. Frank Buschmann kommentiert das Halbfinale gemeinsam mit dem langjährigen Alba-Spieler Patrick Femerling. Zudem können Sie die Partie auf dem Streaming-Dienst Magentasport ansehen. Vom Deutschland-Spiel gibt es einen kostenlosen Stream, der keine Registrierung benötigt.

Gibt es noch Karten?

Nein. Das Halbfinalspiel der Deutschen ist restlos ausverkauft.

Wie sehen die Chancen von Schröder, Wagner und Co. aus?

Da sich die Basketballriesen während der EM in einen regelrechten Rausch spielten, ist mit allem zu rechnen. Daniel Theis sagte gegenüber dem Kicker, dass die Mannschaft jetzt natürlich Gold wolle. Vor dem Turnier war eine Medaille das vorgegebene Ziel, unter Basketball-Experten galt jedoch ein Viertelfinal-Einzug als wahrscheinlich. Dass man jetzt schon unter den vier besten Nationen ist, überrascht viele.

🇩🇪🇬🇷 | Deutschland steht erstmals seit 2005 wieder im Halbfinale eines großen Turniers. Vor 17 Jahren gab's in Belgrad ein -16 gegen Griechenland, gestern Abend die spektakuläre 107:96-Revanche. Die Mini-Highlights zu #GERGRE 👇



📸 & 📺: FIBA | #EuroBasket | #BringTheNoise pic.twitter.com/OyDwZySZ65 — BIG - Basketball in Deutschland (@BIG_Deutschland) September 14, 2022

Spanien ist traditionell einer der Favoriten auf den europäischen Basketballthron. In den vergangenen Jahrzehnten waren die von den Gasol-Brüdern geführten Iberer die Einzigen, die es mit der Startruppe aus den USA aufnehmen konnten. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London holten die Spanier jeweils die Silbermedaille. 2015 wurde man Europameister und 2019 in China Weltmeister.

Bei dieser EM wirken die Spanier gefestigt, jedoch befindet sich die Mannschaft im Umbruch. In der relativ einfachen Gruppe A wurden sie ohne Probleme Erster, verloren jedoch überraschend gegen Belgien mit 73:83. Im Achtelfinale besiegte man das basketballverrückte Litauen nach Verlängerung, im Viertelfinale die Finnen. Im Halbfinale gegen Deutschland stehen die Karten 50:50.

Auf wen würde Deutschland im Finale treffen?

Schon im Achtel- und Viertelfinale sind eine Vielzahl von Topteams überraschend rausgeflogen. Die Serben um MVP Nikola Jovic sind gegen Italien rausgeflogen, die Griechen um Giannis Antetokounmpo eben gegen Deutschland und Luka Doncic verlor mit den Slowenen sensationell gegen Polen.

Die polnische Mannschaft bestreitet deshalb das erste Halbfinale in der Mercedes-Benz-Arena gegen die leicht favorisierten Franzosen, die wiederum in einem Krimi die Italiener nach Verlängerung besiegten. Das Spiel beginnt um 17.15 Uhr. Während der Verlierer der Partie am Sonntag im Spiel um Platz 3 spielen wird, darf sich der Sieger auf das Finale in Berlin freuen.