Albas Niederlagenserie in der Euroleague geht weiter: 70:83 gegen Maccabi Tel Aviv

Schon die herzliche Begrüßung samt Umarmung und kleinem Scherz zwischen Yovel Zoosman und Tamir Blatt auf der einen Seite, und mehreren Maccabispielern auf der anderen Seite, verdeutlichte, dass es ein besonderes Spiel für die beiden israelischen Spieler im Albadress war. Jake Cohen – wie Zoosman und Blatt Nationalspieler Israels – umarmte beide Kollegen, kurz bevor das letzte Euroleague Heimspiel in diesem Jahr für die Albatrosse begann. Am Ende dauert trotz aller Kollegialität Albas Niederlagenserie in Europas Eliteliga weiter an. Mit 70:83 verloren die Berliner ihr zwölftes Euroleague Spiel hintereinander.

Nach einer Trauerminute für den am Montag verstorbenen Teamarzt Gert Schleicher erwischten die Berliner in der Arena am Ostbahnhof den besseren Start gegen die leicht favorisierten Tel Aviver. Luke Sikma und Maodo Lo brachten Alba mit den ersten zwei Dreiern früh mit 6:2 in Führung. Jedoch war das Euroleague-Schlusslicht unter den Körben merklich unterlegen, die Center Maccabis Josh Nebo und Jake Cohen dominierten die Bretter, holten sich Rebounds und zweite Würfe.

Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes und sehr umkämpftes Spiel zwischen der deutschen und israelischen Meistermannschaft. Die Spritzigkeit zeigte sich vor allem nach einem erfolgreichen Dreier vom Ex-Maccabi Zoosman oder einem Steal mit erfolgreichem Korbabschluss durch Maodo Lo. Die Arena tobte zeitweise, 9755 Zuschauer sahen kurz vor Weihnachten eine knappe 21:19-Alba-Führung im ersten Viertel. Auch eine dreistellige Anzahl von Maccabi-Anhängern schaffte es am Donnerstagabend in die Mercedes-Benz-Arena.

Fans von Maccabi Tel Aviv in der Mercedes-Benz-Arena Andreas Gora/dpa

Auch das zweite Viertel blieb spannend. Zwar konnte Maccabi zum ersten Mal in der Partie – beim Stand von 26:24 – in Führung gehen, jedoch ließen zwei Koumadje-Dunks und ein technisches Foul gegen den Maccabi-Trainer das Spiel kippen. Allerdings konnte sich Alba zu keiner Zeit in der ersten Hälfte entscheidend absetzten, das Spiel lief hin und her, keines der Teams konnte sich einen Vorsprung von mehr als fünf Punkten erspielen. Erst durch einen Korbleger von Louis Olinde 45 Sekunden vor der Halbzeit ging Alba mit sechs Zählern in Führung. Halbzeitstand war ein 47:40 für Alba.

Letztes Viertel sorgt für Entscheidung

Die Punkteausbeute verteilte sich dabei auf fast alle Alba-Schultern: Bis auf Jaleen Smith und Malte Delow hatte jeder Berliner zur Halbzeit mindestens einen Zähler auf dem Konto. Am Ende war Maodo Lo mit 16 Punkten Albas Topscorer. Anders bei Maccabi: Dort trafen vor allem Jarell Martin (21 Pkt.), Jalen Adams (17 Pkt.) und Superstar Lorenzo Brown (15 Pkt.).

Auch nach der Halbzeit konnten die Albatrosse nicht für die Vorentscheidung sorgen. Die Berliner wirkten zwar motiviert, die Niederlagenserie in der Euroleague zu beenden, so stand die ganze Ersatzbank bei Treffern oder Fouls auf, jedoch verringerte sich der Vorsprung minütlich. Maccabi gewann das dritte Viertel schlussendlich mit fünf Zählern, mit einem 63:61 ging die Partie ins Schlussviertel.

Die letzten zehn Minuten sollten die Entscheidung bringen: Zunächst glich Maccabi gleich zu Beginn des Schlussakkords beim Stand von 63:63 aus. Später folgte eine Reihe von Fehlwürfen auf beiden Seiten, ehe Maccabi endgültig das Zepter übernahm. Während Alba im letzten Spielabschnitt nur noch sieben Punkte erzielte, behielten die Herren aus Israel in den finalen Momenten die Nase vorn. Ein deutliches 7:22 gab es aus Sicht von Alba im letzten Viertel.

Alba steht damit bei zwölf Euroleague-Niederlagen am Stück. Es bleibt in diesem Kalenderjahr noch eine Chance, die Statistik aufzubessern: Am 30. Dezember geht es zu Asvel Villeurbanne nach Lyon.