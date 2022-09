Gordon Herbert hat die Basis für eine Medaille in den Köpfen der Spieler gelegt

Wenn Gordon Herbert wieder einen Geldschein vor die Markierung auf den Boden legt, wissen die deutschen Basketballer Bescheid. Bei einem Treffer von der Freiwurflinie darf der Gewinner das Scheinchen ins private Sparschwein stecken. Der Haken dabei: Der Wurf muss mit der schwachen Hand erfolgen. Bei allen deutschen Spielern ist das die linke, und was da teilweise für Würfe von den Nationalspielern in Richtung Korb fliegen, sorgt im deutschen Team, das am Freitag mit einem Sieg gegen Spanien das EM-Finale am Sonntag erreichen kann, stets für gute Laune.

So hat der 63-jährige Bundestrainer mit dem kanadischen und finnischen Pass bewusst an der Teamchemie gearbeitet. Denn: Immer dann, wenn die Stimmung im deutschen Team stimmte, sprang am Ende auch ein Erfolg dabei heraus. Das war schon unter Henrik Dettmann bei der WM-Bronzemedaille 2002 in Indianapolis der Fall, das funktionierte hervorragend mit Dirk Bauermann beim Silbermedaillen-Gewinn bei der Europameisterschaft 2005 und bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking 2008. Auch unter Herberts Vorgänger Hendrik Rödl waren im vergangenen Jahr die gute Laune und der große Teamgeist die Basis für die abermalige Qualifikation für Olympische Sommerspiele, bei denen die deutsche Auswahl bis ins Viertelfinale kam.

Dennoch wurde Rödls Vertrag vom Verband nicht verlängert, dafür der erfahrene Herbert verpflichtet. Dass er bei einer seiner ersten Vorstellungen in seiner ruhigen, sachlichen und wortärmeren Art von einer Medaille sprach, sahen Experten skeptisch. Gordon Herbert aber ist es in den zahlreichen Gesprächen mit potenziellen Kandidaten für den endgültigen EM-Kader gelungen, den Glauben an diese Medaille zu manifestieren. Im Ergebnis dieser mentalen Aufbauarbeit klingt das aus den Mündern der Spieler wie Andreas Obst dann dieser Tage so: „Unser Ziel war, eine Medaille zu gewinnen, aber am Ende geht es um Titel, und wir haben den Anspruch, dass wir jeden schlagen können.“

Herbert hat zwar die Basis für den Erfolg in den Köpfen der Spieler gelegt, ist aber mehr als ein mentaler Zenmeister. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass er seine Mannschaft perfekt auf den Gegner einstellen und die richtigen taktischen Veränderungen im Spiel vornehmen kann. Und auch er als Trainer hat sich während des Turniers verändert, macht auf Pressekonferenzen mittlerweile verstärkt Witze, ohne den Fokus auf das große Ziel aus den Augen zu verlieren: eine Medaille.