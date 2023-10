Maodo Lo könnte mit Mailand gegen Alba Berlin ein besonderes Jubiläum feiern

199 Spiele in der Euroleague hat Maodo Lo bereits absolviert. Allein 86 davon für Alba Berlin in den zurückliegenden drei Jahren. Es könnte also keinen schöneren Ort als seine Heimatstadt Berlin für das 200. Spiel in der europäischen Königsklasse geben. Allerdings, und das war bereits vor der Weltmeisterschaft klar, wird der 30-jährige Berliner dieses Jubiläum nicht im Trikot von Alba bestreiten. Der Aufbauspieler hat sich im Sommer für einen Wechsel nach Mailand und damit seine erste Station im Ausland als Profibasketballer entschieden. Bislang aber hat er in der italienischen Modemetropole verletzungsbedingt noch kein Spiel in der Euroleague absolviert, weshalb die 200. Partie aussteht.

Im ersten Spiel in Italien hat sich Maodo Lo verletzt

Lediglich zu einem Einsatz über 20 Minuten in der italienischen Liga hat es bislang gereicht. Dabei zog sich der Aufbauspieler eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, die eine Pause bedeutete. Doch ausgerechnet in Berlin könnte der Weltmeister nun wohl am Donnerstag (20 Uhr) auch seine Premiere in der Euroleague feiern. „Wir freuen uns alle sehr auf das Spiel gegen Mailand. Vor allem nach den Nachrichten, dass Maodo eventuell wieder spielen kann. Das wäre sehr cool, ihn wieder in Berlin zu begrüßen“, sagt Alba Berlins Jonas Mattisseck zu einem möglichen Aufeinandertreffen mit dem Spieler, der in den vergangenen drei Jahren bei Alba die Nummer null getragen hat. Und mit dieser Rückennummer nun auch im Trikot von Mailand sein Euroleague-Jubiläum in Berlin begehen könnte.

Lo ist aber keineswegs der einzige neue Spieler, den Mailand in diesem Sommer verpflichtet hat. In Nikola Mirotić wurde unter anderem einer besten europäischen Spieler aus Barcelona geholt. Die Ambitionen der Italiener sind auch in dieser Saison hoch, der Titel das Ziel. „Das wird ein schwieriges Spiel für uns. Mailand hat diese Saison eine große Aufstellung – insbesondere mit Nikola Mirotić auf der Forward-Position“, so Mattisseck. „Da lag auch genau unser Problem in den letzten Wochen. Wegen den Verletzungen von Khalifa Koumadje und Yanni Wetzell fehlt uns einfach ein ganzes Stück Körpergröße auf dem Feld. Deshalb müssen wir schauen, wie wir das kompensieren können. Das heißt auch, dass wir das Spiel schnell machen müssen, um den Korb schnell zu attackieren.“

Mailand ist ein anderes Kaliber als zuletzt Aufsteiger Rasta Vechta

In der Bundesliga war das der Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez zuletzt gegen Rasta Vechta nach einem schwachen Start in die Partie zumindest in den letzten drei Vierteln sehr gut gelungen. Aber der Aufsteiger ist auch ein ganz anderes Kaliber als der Favorit auf den Gewinn der Euroleague. „Die Mailänder haben einen starken Kader mit vielen physischen und spielintelligenten Spielern, auch auf den großen Positionen. Es wird eine große Herausforderung, für uns als Team dagegenzuhalten“, so Gonzalez. Das mögliche Comeback von Maodo Lo wird diese Herausforderung keineswegs kleiner, sondern noch etwas größer machen.