Mit dem eigenen Weg nimmt Alba Berlin bewusst Ergebnis-Schwankungen in Kauf

Beim parallel zum Media Day stattfindenden Training hat man Jonas Mattisseck schon in seiner neuen Rolle gesehen. Mal im Gespräch mit Matt Thomas, dann im Diskurs mit Sterling Brown. Gestikulierend, erklärend und diskutierend stand da der 23-jährige Mattisseck da in der leeren Arena am Ostbahnhof neben dem 29-jährigen Thomas oder dem 28-jährigen Brown, half ihnen, den älteren Spielern, bei der weiteren Eingewöhnung. Was ungewöhnlich wirken mag, ist Teil eines Prozesses, den Alba-Geschäftsführer Marco Baldi vor dem Beginn der neuen Spielzeit als Neustart beschrieben hat.

Plötzlich hat Jonas Mattisseck mehr Verantwortung

Sechs Spieler, darunter Leistungsträger wie Luke Sikma, Maodo Lo oder Jaleen Smith haben den Verein verlassen, die Amerikaner Thomas und Brown sind zwei der fünf neuen Gesichter im Kader. Für Jonas Mattisseck war das in den zurückliegenden Wochen „etwas ganz Neues, etwas anderes“ – plötzlich ist er sportlicher „Integrationshelfer“, trägt mehr Verantwortung für das Team. „Was die Kommunikation angeht, das Leader sein betrifft, werde ich einen riesigen Schritt nach vorne machen – das habe ich auch schon gemacht und werde es noch mehr machen müssen“, sagt er.

Dass er in seinem selbst noch jungen Alter am Donnerstagabend (20 Uhr) bei der Partie in Heidelberg in seine siebte Saison im Profikader von Alba Berlin geht, bereits 176 Bundesliga und 101 Partien in der Euroleague absolviert und das spezielle, weil so freie Alba-Spielsystem von vormals Trainer Aito Garcia Reneses und anschließend Israel Gonzalez verinnerlicht hat, gehört zum Teil der Alba-Philosophie. Diese haben auch schon die NBA-Spieler und Weltmeister Franz und Moritz Wagner in der Basketball-Schul-AG und im Nachwuchsprogramm von Alba Berlin vermittelt bekommen und verinnerlicht.

Dass sie oder Malte Delow (22) oder Jonas Mattisseck trotz ihres jungen Alters auf dem Feld viel reifer wirken, hat einen entscheidenden Grund: „Weil sie die Möglichkeiten haben zu spielen“, sagt Axel Schweitzer. „Damit gehen wir diesen Weg, ertragen aber auch, dass wir eine höhere Volatilität in unseren Ergebnissen haben“, so der Alba-Präsident. Das sei im Verein niemandem egal, da man immer Spiele und Titel gewinnen wolle, „aber gleichermaßen geht es darum, wie wir uns als Organisation und unsere Spieler weiterentwickeln“. Misserfolge, wie das Aus im Play-offs-Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft, nimmt man, bei allem Schmerz, in Kauf.

Da kann also die abgelaufene Saison mit Blick auf erstmals seit Februar 2020 ausgebliebene Titel für die Organisation sportlich als Stillstand bezeichnet werden, jeder Einzelspieler – sei er nun im Sommer zu einem anderen Verein gewechselt oder bei Alba geblieben – hat weitere Schritte in seiner Entwicklung gemacht. Der Umbruch wäre wohl auch beim Gewinn der vierten Meisterschaft in Folge nicht ausgeblieben, weil es im Profisport normal ist, dass nach einer Dekade mit einem Kern einer Mannschaft ein neues Team gebaut wird, Spieler neue Wege gehen. Allen voran Sportdirektor Himar Ojeda hat diesen Umbau so betrieben, „wie wir es für den sinnvollsten Weg gehalten haben: Mit Spielern, die sehr gut zu unseren Eigenschaften passen. Wir müssen Spieler entwickeln und können keine fertig entwickelten Spieler holen“, sagt er.

Das sieht dann so aus, dass Nationalspieler und Weltmeister Johannes Thiemann sowie Matt Thomas mit ihren 29 Jahren die ältesten Spieler im Kader sind, die beiden Aufbauspieler Matteo Spagnolo (kommt von Real Madrid) und Ziga Samar (war an die Hamburg Towers verliehen) mit ihren jungen 20 (Spagnolo) und 22 Jahren (Samar) die Last der Spielgestaltung übertragen bekommen haben. Das Talent dafür ist zweifelsohne vorhanden, die Erfahrung nicht – aber die sollen und dürfen sie bei Alba Berlin sammeln. Fehler inbegriffen. Marco Baldi spricht bei dieser Philosophie von Geduld, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber eben auch dem Weg des Vereins, der damit von 2020 bis 2022 fünf von sechs nationalen Titeln gewinnen konnte. „So richtig hat uns eigentlich keiner auf dem Zettel“, so Baldi vor der neuen Saison. Aber: „Das ist so ein Modus, in dem wir uns wohler fühlen. Immer wenn es ums Verwalten geht, eine Stärke gehalten werden muss, ist das nicht unsere Position. Wir fühlen uns im Attacke-Modus am wohlsten.“

Den Worten des Geschäftsführers würde Jonas Mattisseck natürlich niemals widersprechen. „Ich unterschreibe immer alles, was Marco sagt“, sagt der junge Aufbauspieler mit einem breiten Grinsen und Augenzwinkern. Nicht aber, ohne darauf hinzuweisen, dass Alba Berlin auch in den Meister-Jahren, über einen Kader verfügte, dessen Qualität und Tiefe stets hinter dem des FC Bayern München eingestuft wurde. „Nichtsdestotrotz bist du automatisch der Gejagte und da haben wir bewiesen, dass wir damit auch umgehen können. Aber ich weiß, was Marco meint. In der Rolle der Mannschaft, die keiner so recht auf der Rechnung hat, fühlen wir uns auch ganz gut, können uns immer im Laufe der Saison steigern. Alba hat in dieser Saison nominell nicht die größten Stars verpflichtet, aber am Ende der Saison sagt man hoffentlich, dass wir ein richtig stark zusammengewachsenes Team sind.“

Damit dieses Zusammenwachsen so schnell wie möglich funktioniert, hat Mattisseck die Rolle als dienstältester Alba-Spieler neben Johannes Thiemann deshalb früh angenommen, führte etwa Zugang Justin Bean durch die Trainingsstätte in der Schützenstätte, was ein Videomitschnitt dokumentierte. Auf dem Feld, egal ob beim Training oder in den Testspielen, hat der 23-jährige Shooting Guard gerade die neuen Spieler an die Hand genommen, ihnen die komplexen Abläufe im Alba-Spiel erklärt, sich aber auch deren Ansätze angehört, um sie mit ihren Fertigkeiten bestmöglich zu integrieren.

Im neuen Alba-Team bilden sich neue Rituale

Was auf dem Feld etwas länger, weil als Sachverhalt komplexer, dauern wird, hat außerhalb der Halle bereits sehr gut funktioniert. Gerade die vergangene Woche mit dem Trainingslager in Italien hat die Teamchemie gestärkt, ohne dass man etwas forcieren musste. Das sei ohnehin ein schmaler Grat, zwischen „gewissen Dingen, die man erzwingen will und Sachen, die automatisch geschehen“, so Mattisseck. „Wir hatten natürlich immer viele Rituale, viele Sachen, die wir gemacht haben und die sich entwickeln. Man merkt schon, dass sich ein, zwei Sachen entwickeln, woraus neue Dinge entstehen, was die Jungs auch freut, dass sie Teil von diesem Ganzen sind und merken, dass sie den Insider mit dem und den Handshake mit dem haben. Das sind so kleine Sachen, wie gemeinsam essen gehen oder Paddel oder Poker spielen, aber die sind extrem wichtig.“ Um als Basketballteam schnellstmöglich zu funktionieren und vielleicht doch bei der Titelvergabe ein ernsthaftes Wort mitreden zu können.