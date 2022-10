Basketball-Nationalspieler Niels Giffey wechselt nach Murcia Der deutsche Basketball-Nationalspieler Niels Giffey wechselt zum spanischen Erstligisten CB Murcia. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 31 Jahre alte B... dpa

Murcia -Der deutsche Basketball-Nationalspieler Niels Giffey wechselt zum spanischen Erstligisten CB Murcia. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 31 Jahre alte Berliner war zuletzt für den Euroleague-Club Zalgiris Kaunas aktiv. Dass er den litauischen Rekordmeister verlassen würde, stand bereits Mitte Juni fest. Giffey werde am Mittwoch in Murcia erwartet, hieß es weiter.