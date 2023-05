Perfekte Eigenwerbung: Gabriele Procida bringt Alba Berlin zurück in die Serie

Der italienische Flügelspieler muss in Ulm lange auf der Bank schmoren, kann sich nun aber berechtigte Hoffnungen auf mehr Spielzeit am Freitag machen.

In Spiel eins gar nicht im Kader, in der zweiten Partie fast zweieinhalb Viertel nur auf der Bank – vielleicht war es dieser Blick von außen, der Gabriele Procida zu dem Spieler werden ließ, der Alba Berlin gegen Ulm zurück in die Play-off-Viertelfinalserie kommen ließ.

Sportlich und mental unbelasteter als seine Teamkollegen nach der krachenden 64:88-Niederlage aus Spiel eins und des Rückstands zum Zeitpunkt seiner Einwechslung mutierte der junge Italiener zu dem, was man im Sport gerne als Gamechanger bezeichnet. Zu dem Spieler, der entscheidenden Einfluss auf den Ausgang einer Partie nimmt und auf den der Gegner keine Antwort findet. Gabriele Procida hauchte Alba Berlin beim so wichtigen 91:77-Sieg das offensive Leben ein, das die Mannschaft in einer bislang komplizierten Serie, die am Freitagabend (19 Uhr) in Berlin in ihre dritte Runde gehen wird, gegen Ulm benötigte.

Gabriele Procida liefert eine perfekte Wurfquote

So heiß sich der 20-jährige Flügelspieler auf dem Feld in Ulm zeigte, so unterkühlt sprach er nach der Partie davon, dass er lediglich das getan habe, was seine Mannschaft von ihm brauchte. Und das las sich so: 14 Punkte in zwölf Minuten, eine hundertprozentige Trefferquote aus dem Feld, allein vier Würfe davon hinter der Dreierlinie, garniert mit einem Ballgewinn in einer Phase, in der der Titelverteidiger abermals auf wackligen Beinen auf dem Feld stand und hinten lag. „Es war ein harter Court, laute Fans, aber wir haben gezeigt, wer die vergangenen drei Meisterschaften gewonnen hat“, sagte Procida und sprach dabei so nüchtern wie jemand, der am Abendbrottisch von einem ereignisarmen Arbeitstag spricht.

Mitnichten konnte man diesen Mittwochabend als ereignisarm bezeichnen. Zwischenzeitlich drohte Alba Berlin auch die zweite Partie zu verlieren und das Szenario, mit der Hypothek eines 0:2-Rückstandes in Berlin gewinnen zu müssen, um nicht schon im Viertelfinale die Chance auf den vierten Meistertitel in Folge zu verspielen. Vor allem das Ende des zweiten Viertels hatte etwas von einem Déjà-vu: Knapp vier Minuten vor der Halbzeit lag Alba mit 39:37 in Führung, kassierte einen 0:10-Lauf und erzielte bis zur Pause keinen Punkt mehr. Kein Spielfluss, kein Selbstvertrauen, keine Energie und Spieler auf dem Feld, denen man den geistigen und körperlichen Verschleiß einer langen Saison ansah.

Tamir Blatt etwa befindet sich nach wochenlanger Pause, verursacht durch einen Kapselriss im Daumen seiner rechten Wurfhand, auch im zweiten Spiel nach seinem Comeback weiter auf der Suche nach seinem Rhythmus. Zwei Fehlwürfe von der Dreierlinie und vier Ballverluste bei lediglich einem verwandelten Freiwurf sind nicht der Output, den Alba von seinem Aufbauspieler benötigt. Auch Maodo Lo, Ben Lammers und Johannes Thiemann war – wie schon in Spiel eins – anzusehen, dass sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Kapitän Luke Sikma nahm erst in Hälfte zwei wichtigen Einfluss auf die Partie. Verteidigungsspezialist Yovel Zoosman machte sich zwar mit der Mannschaft warm, aber stand nicht im Kader und wurde auch diesmal schmerzlich vermisst. Für Freitag könnte er aber wieder eine Option sein.

Alba Berlin entzieht Ulm die Euphorie aus Spiel eins

Neben dem diesmal aussetzenden Tim Schneider bekam Zoosman aber nach dem Seitenwechsel eine Leistungssteigerung seiner Teamkollegen zu sehen. Endlich traf auch mal Lo einen Dreier, erhöhte die gesamte Mannschaft die Intensität in der Defensive und entzog den Ulmern Minute für Minute ein Stück weit ihrer Euphorie nach Spiel eins. Für diesen veränderten Spielverlauf habe Israel Gonzalez in der Kabine gar nicht viel verändert. „Wir haben die Intensität gezeigt, mit der wir gestartet sind“, sagte der Alba-Trainer.

Stück für Stück arbeiteten sich die Berliner in die Partie und zurück in diese Play-off-Serie. Auch eben durch Gabriele Procida, den der Coach erst nach knapp vier Minuten des dritten Viertels einwechselte und sich dafür indirekt entschuldigte. „Wir haben so viele Spieler, zwischen denen wir uns entscheiden müssen, und manchmal mache ich Fehler“, sagte Gonzalez. „Er hat einen exzellenten Job gemacht, er ist ein junger Spieler und ich hoffe, dass er so weiterspielen wird.“ Der Auftritt in Ulm jedenfalls war die beste Bewerbung für einen etwas früheren Einsatz.