Problemen zum Trotz: Alba Berlin muss Aufs und Abs in den Griff bekommen

Der deutsche Meister tritt am Donnerstag bei Real Madrid an. Maodo Lo könnte endlich wieder zurückkehren und für Stabilität sorgen.

Bei vier Niederlagen in Folge wird es vielerorts schon mal schnell unruhig. Gerade zu Beginn einer Saison wird dann über die Kaderzusammensetzung diskutiert, nach möglichen Fehlern gesucht. Bloß gut, dass sich bei Alba Berlin kadertechnisch im Prinzip nichts änderte und man mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen perfekt in die diesjährige Euroleague gestartet war. Die vier Niederlagen wiegen schon deshalb nicht ganz so schwer und waren zudem vermeidbar. Das 81:88 in Kaunas etwa, als die Mannschaft zwischenzeitlich mit 20 Punkten in Führung gelegen hatte. Oder das 77:79 vergangene Woche gegen München, als man im letzten Viertel mit einer eigenen Aufholjagd nur knapp scheiterte. Selbst gegen Titelverteidiger Anadolu Istanbul hielt Alba die Partie bis in die Schlussphase offen.

Maodo Lo und Johannes Thiemann verpassen mehrere Spiele

Und zur Gesamtanalyse der bisherigen Saison in der Euroleague gehört es auch, dass man wieder mal auf die Probleme mit Verletzungen schauen muss. Maodo Lo konnte erst eins von sieben Spielen bestreiten, Johannes Thiemann verpasste drei Partien – beide waren im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz. Jaleen Smith, der mit Kroatien bei der EM spielte, hat ebenfalls drei Spiele verletzt aussetzen müssen, Jonas Mattisseck hat sich eine Fraktur der Mittelhand zugezogen, konnte nur drei Spiele absolvieren. Zum Dauerverletzten Marcus Eriksson gesellte sich jetzt auch noch der zuletzt formstarke Louis Olinde auf die Plätze derer, die die Spiele hinter der Bande an der Stirnseite des Feldes verfolgen müssen.

Nach zuletzt sechs freien Tagen besteht am Donnerstag zumindest die Option auf eine Rückkehr von Maodo Lo, lediglich Mattisseck, Eriksson und Olinde fallen definitiv aus. Die Aufgabe bei Real Madrid wird das ab 20.45 Uhr aber nur geringfügig vereinfachen. „Sie sind eines der besten Teams Europas und unsere Chancen sind sicherlich gering“, sagte Trainer Israel Gonzalez vor der Abreise in sein Heimatland. Für ein Ende der Negativserie „müssen wir von Beginn an mit viel Energie spielen und unsere Auf und Abs in den Griff kriegen“, so der Spanier. Diese Aufs und Abs waren die Gründe für die Niederlagen in Kaunas, aber auch zuletzt gegen München. Lediglich in Valencia waren die Berliner chancenlos, könnten also ohne Leistungsschwankungen in ihrem Spiel eine durchaus bessere Bilanz aufweisen.

Tamir Blatt könnte im Aufbau von Alba Berlin entlastet werden

Gerade die Rückkehr von Lo könnte für Stabilität im Aufbau sorgen und insbesondere Tamir Blatt, der in vielen Spielen nahezu die Alleinlast schultern musste, einiges erleichtern. Aber: „Real Madrid zu schlagen, ist natürlich sehr schwer. Es gibt einen Grund, warum sie jedes Jahr ins Final Four einziehen“, sagt Kapitän Luke Sikma. Nicht ausgeschlossen also, dass sich die Niederlagenserie von Alba in Madrid verlängern wird. Unruhe aber wird auch dann nicht aufkommen.