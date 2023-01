Real Madrid wankt: Alba Berlin wehrt sich bis zum Ende gegen den Tabellenführer

Diese Auszeit des Gegners war so etwas wie ein Kompliment für die eigene Leistung. Gerade einmal 50 Sekunden des letzten Viertels waren von der Uhr abgelaufen, da erhöhte Tamir Blatt mit einem Dreier aus großer Distanz den Pulsschlag im Trainerteam von Real Madrid. Auf 64:66 hatte Alba Berlin gegen den Tabellenführer der Euroleague, eine mit Superstars besetzte Mannschaft verkürzt und den großen Favoriten damit zum Nachjustieren gezwungen. Nie aufgebende Berliner hatten sich herangekämpft und leisteten bis zum Ende zumindest harten Widerstand. Nach 40 Minuten leuchtete zwar eine 77:84-Niederlage auf dem Videowürfel der Berliner Heimspielstätte, dennoch wurden sie dort von ihren Fans für einen couragierten Auftritt mit großem Jubel beschenkt.

Vier Spieler von Real Madrid haben bei der EM bereits in Berlin gespielt

Auf die eine mit Stars gespickte Mannschaft war am Donnerstag die nächste gefolgt: Hatte Alba Berlin am Dienstag mit Mailand ein Team geschlagen, das zwar mit einem klangvollen Namen angereist war, aber die Einzelteile nicht zusammengesetzt bekam und klar unterlag, kam Real Madrid als Tabellenführer in die Arena am Ostbahnhof. In Mario Hezonja, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele und Dzanan Musa hatten vier von ihnen dort im September des vergangenen Jahres bei der Europameisterschaft auf dem Feld gestanden – Poirier und Yabusele unterlagen damals mit Frankreich im Finale gegen Spanien. Interessanterweise wurde aus dem Kader der Madrilenen niemand Europameister.

Wie schwierig das zweite Duell mit einer der nominell interessantesten Mannschaften der Euroleague werden würde, zeichnete sich dennoch früh im Spiel ab. Jaleen Smith hatte Alba per Dreier zwar in Führung gebracht – es sollte die einzige an diesem Abend bleiben. Das lag insbesondere fehlenden Wurfglück um ersten Viertel. Lediglich einen Wurf aus dem Zweier- und Dreierbereich konnten die Berliner im Korb unterbringen – die insgesamt zwölf Punkte des ersten Abschnitts verteilten sich auf die Schultern von vier Spielern.

Gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner schien die gefühlt fehlende Überzeugung einen Erfolg feiern zu können ein paar Prozentpunkte zu kosten. Dazu bekamen die Berliner unter dem gegnerischen Korb einmal selbst zu spüren, wie es ist, wenn da in Person von Walter Tavares ein 2,21 Meter Riese jeden Wurfversuch mit seiner Spannweite aus Alba-Sicht negativ beeinflussen kann. Dass der Madrilene das Duell gegen den ebenfalls 2,21 Meter messenden Christ Koumadje für sich entschied, drückte sich zwar nicht Zahlen bei Punkten oder Rebounds aus – dennoch war der Berliner Center kein ähnlicher Faktor beim Erschweren der Würfe.

Alba Berlin sorgt für spannende Schlussminuten

Aber: Wie gut die jüngsten Erfolgserlebnisse in der Euroleague den Berlinern getan hatten, zeigte sich darin, dass sich die Berlinern vom 12:25 nach zehn Minuten keineswegs beeindrucken ließen. Mit deutlich verbesserten Wurfquoten konnte Alba Berlin das Ergebnis nicht nur in Grenzen halten, sondern das zweite und dritte Viertel sogar für sich entscheiden. Der auf 59:66 geschrumpfte Rückstand sorgte bei den 9957 Zuschauern für reichlich Spannung im Schlussviertel.

Und das begann mit fünf Berliner Punkten und der eingangs beschriebenen Auszeit der Madrilenen. Die konnten nicht etwa die letzten zehn Minuten locker runterspielen, sondern mussten sich gegen ein Alba-Team wehren, das bis zum Ende kämpfte und sich trotz der 77:84-Niederlage wie ein Gewinner fühlen konnte.