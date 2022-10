Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder will nach dem verpassten Trainingsstart „in den nächsten Tagen“ bei seinem neuen Team Los Angeles Lakers starten.

Basketball-Star Schröder will bald mit den Lakers trainieren

Los Angeles -Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder will nach dem verpassten Trainingsstart „in den nächsten Tagen“ bei seinem neuen Team Los Angeles Lakers starten.

„Wir machen gerade mein Visum klar. Ich habe natürlich Kontakt mit allen Lakers-Spielern und freue mich, bald zum Team zu stoßen, sagte der 29-Jährige der „Braunschweiger Zeitung“. Nach Platz drei mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Köln und Berlin hatte Schröder den Start des Trainingslagers bei dem NBA-Team verpasst.

Der Braunschweiger Schröder spielt nach seiner ersten Zeit von 2020 bis 2021 zum zweiten Mal für das NBA-Team. „Als ich damals in L.A. gespielt habe, hatten wir wegen Corona keine Fans. Ich möchte das einfach nochmal erleben, dort in voller Halle zu spielen“, sagte er. „Das ist der Club, bei dem ich sein will.“ Schröder hatte in der Saison 2020/2021 61 Spiele für die Lakers absolviert, sich aber nicht auf einen Anschlussvertrag mit dem Team einigen können und danach erst für die Boston Celtics und dann die Houston Rockets gespielt.

Nach der erfolgreichen EM hält Schröder mit dem Nationalteam in Zukunft noch größere Erfolge für möglich. „Wir haben junge Spieler, Franz Wagner, 21, wir haben Moe Wagner, der verletzt war, Isaac Bonga. Wir haben echt viele, die noch nach oben kommen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre“, sagte der Aufbauspieler. Über die Halbfinal-Niederlage gegen Spanien sagte er: „Wir waren noch nie in dieser Situation – aber in den nächsten Jahren werden wir auf jeden Fall auch oben mitspielen und versuchen, noch mehr zu erreichen.“