Unberechenbare Spanier sind für deutsche Basketballer ein unangenehmer Gegner

Es war ein Dreier aus achteinhalb Metern mitten ins finnische Basketballherz. Mit acht Punkten lagen die Skandinavier in ihrem EM-Viertelfinale am vergangenen Dienstag knapp wenige Minuten vor dem Ende hinten, als Rudy Fernandez den Ball bekam. Einen Dreier hatte der Spanier kurz zuvor schon getroffen, nun setzte er noch ein Dribbling an, machte einen Schritt nach hinten und drückte aus achteinhalb Metern erneut ab. Der Ball rauschte durch Ring und Netz und Fernandez ließ sich mit ausgestreckter Zunge feiern – der 37-Jährige hatte das Spiel entschieden und Spanien ins Halbfinale geführt.

Drei EM- sowie zwei WM-Titel und zweimal Silber bei Olympia

Und dort wartet am Freitagabend (20.30 Uhr, RTL/MagentaSport) in Berlin ausgerechnet die deutsche Mannschaft auf die Spanier. Dabei ist es beileibe nicht selbstverständlich, dass die Auswahl von Trainer Sergio Scariolo überhaupt noch im Rennen um die Medaillen ist. Nachdem die spanische Nationalmannschaft den Basketball in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch eine goldene Generation mit drei EM- sowie zwei WM-Titeln und zwei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen weltweit geprägt und in Europa dominiert hat, befindet sie sich aktuell im Umbruch. Unterschätzen darf man sie vor dem Halbfinale trotz einer kleineren Anzahl an großen Namen im Kader keinesfalls.

Die einstigen NBA-Stars Pau und Marc Gasol, der legendäre Juan Carlos Navarro, die Aufbauspieler Ricky Rubio und Sergio Rodriguez sowie der abgezockte Sergio Llull sind nur einige der spanischen Weltklasse-Spieler früherer Jahre. Sie alle haben entweder mittlerweile ihre Karrieren beendet oder fehlen bei dieser EM verletzungsbedingt. An ihrer Stelle führen jetzt die Brüder Guillermo, genannt „Willy“, und Juan, genannt „Juancho“, Hernangomez gemeinsam mit Rudy Fernandez die spanische Mannschaft an. Eine Mannschaft, die, anders als Deutschlands Viertelfinalgegner Griechenland um Giannis Antetokounmpo, keinen überragenden Einzelakteur in ihren Reihen hat.

So sprach auch Dennis Schröder nach dem deutschen Halbfinal-Einzug prompt nicht nur von der großen Qualität und Physis der Spanier, sondern von „vielen guten Rollenspielern, die auch wirklich 20 Punkte auflegen können“. So ist der amtierende Weltmeister zwar nicht die insgesamt bessere Basketballmannschaft, als Griechenland es war, allemal jedoch der flexiblere sowie vielseitigere und somit auch weniger berechenbare Gegner. Statt sich beim Erstellen seiner Defensivstrategie auf einen einzelnen Akteur konzentrieren zu können, muss Bundestrainer Gordon Herbert seiner Mannschaft verschiedene Mittel gegen verschiedene spanische Akteure mit auf den Weg geben.

Warum das wichtig ist, zeigt ein Blick auf den bisherigen Turnierverlauf: Während es im Viertelfinale Rudy Fernandez war, der das spanische Spiel gegen Finnland mit seinen Dreiern entschied, machte im umkämpften Achtelfinale gegen Litauen Point Guard Lorenzo Brown mit 28 Punkten in der Schlussphase und Verlängerung den Unterschied. Hinzu kommt eben Willy Hernangomez, der Spanien mit im Schnitt rund 18 Punkten und acht Rebounds pro Spiel anführt. Der NBA-Center von den New Orleans Pelicans sei „wirklich gut in der Zone, hat gute Hände und macht viele Punkte am Korb“, sagt Bundestrainer Herbert. Dass gegen Finnland auch sein Bruder Juancho 15 wichtige Punkte erzielte und Dario Brizuela 14 weitere beisteuerte, stützt Dennis Schröders These der spanischen Unberechenbarkeit.

Allerdings offenbart der Blick auf den bisherigen Turnierverlauf ebenfalls, warum die deutsche Mannschaft das Parkett am Freitag als leichter Favorit betreten wird. Während sie nämlich nach einer berauschenden Gruppenphase gegen Griechenland jüngst ihre wohl beste Leistung seit Jahren zeigte, taten sich die Spanier in der K.-o.-Phase bislang sehr schwer. Sowohl gegen Litauen als auch gegen Finnland waren sie lange Zeit nicht nur in Rückstand, sondern auch spielerisch jeweils die schlechtere Mannschaft.

Spanien hat sich in den Köpfen der Gegner manifestiert

Dass die Spanier besagte Spiele dennoch gewannen, dürfte ihren deutschen Kontrahenten vom Freitag eine weitere Warnung sein. Hinzu kommt, dass Spanien sich dank der Erfolge jüngerer Jahre in den Köpfen europäischer Basketballer als stets gefährlich und immer unangenehm zu bespielen manifestiert hat – ein Umstand, der sich auch mit dem aktuellen Umbruch nicht verändert haben dürfte.

Allzu viele mahnende Worte zur spanischen Stärke dürfte Bundestrainer Gordon Herbert seinen Spielern gegenüber also nicht aussprechen müssen. Eines wollte er vor dem Spiel aber dennoch nicht unerwähnt lassen: „Wir haben ein Ziel und das liegt noch vor uns“, sagte er am Mittwoch. Eine Medaille hatte Herbert schon vor dem Start der EM als ebendieses Ziel ausgerufen. Mit einem Sieg im Halbfinale hätten der Bundestrainer und seine Mannschaft diese sicher.