Es war ein großer Moment für Ingo Weiss, den Präsidenten des Deutschen Basketball-Bundes, als er seinen Spielern bei der Siegerehrung der Basketballweltmeisterschaft in Manila Goldmedaillen um den Hals hängen konnte.



Er nutzte ihn, um im nächsten Atemzug die deutsche Geldvergabepraxis im olympischen Spitzensport zu kritisieren. Schließlich schlug die Ampelkoalition ja gerade erst vor, die Spitzensportförderung um zehn Prozent – von 303 auf 276 Millionen Euro – zu kürzen.

Weiss jedenfalls brachte seinen Unmut über das computergestütze System der Potenzialanalyse (PotAS) mit dem Gewicht eines Weltmeister-Verbands-Chefs ein: „Für mich ist es ein Unding, dass wir PotAS haben. Eine Institution, die dem deutschen Basketball kein Potenzial bescheinigt. Was passiert? Wir werden Weltmeister und holen EM-Bronze mit den Männern und haben auch Erfolge mit der Frauen-Nationalmannschaft und den Nachwuchsteams.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Letzter Platz in der Analyse für die Basketballweltmeister

In der PotAS-Tabelle der Sommersportverbände liegt Basketball mit 46,94 Prozent auf dem 26. Platz. Es ist der letzte hinter Taekwondo und Fechten. Laut PotAS hätte der Leichtathletik-Verband (80,73 Prozent) die größten Aussichten auf Medaillen gehabt. Doch PotAS-Tabellen lügen: Deutsche Leichtathleten gewannen keine einzige Medaille bei der WM in Budapest.

Die Kritik an PotAS, an der Verteilung öffentlicher Gelder durch das Bundesinnenministerium (BMI) und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für einen Olympiazyklus von vier Jahren, besteht schon seit der sogenannten Spitzensport-Reform 2016. Damals durfte etwa der Deutsche Badminton-Verband über Position eins beim Thema Struktur jubeln – ein Verband, der noch nie Olympiamedaillen gewann. Die rudernden Medaillengaranten dagegen wurden Letzte im Cluster.



Und während die Verbände sofort händeringend Mitarbeiter suchten, die besonders toll PotAS-gerecht Fragebögen ausfüllen konnten, kritisierten andere, etwa Diskus-Olympiasieger Robert Harting: PotAS sei noch nie eine Sportreform gewesen, die das Ziel gehabt habe, besser im Sport zu werden, sondern nur aus dem Misstrauen des BMI gegenüber dem DOSB entstanden.

Vorigen November präsentierten BMI und DOSB dann ein neues, ohne Einbeziehung von Athleten- oder Trainervertretern doch eher intransparent ausgeklügeltes Grobkonzept für ein neues Leistungssport-Fördersystem unter dem Dach einer „unabhängigen Sportagentur“. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung war ja eine „unabhängige Instanz“ zur Förderung des Spitzensports vereinbart worden.

Robert Harting fordert den Tod des PotAS-Systems

Man wolle PotAS vereinfachen, entbürokratisieren, hieß es im Konzept. Warum aber nicht gleich abschaffen – und erst mal eine gesamtgesellschaftliche Debatte beginnen, was eine Spitzensportreform überhaupt beinhalten soll?



„Wenn Basketballer jetzt vom BMI oder ähnlicher politischen Ebene eingeladen werden, dann muss das zwingend der Tod für das PotAS-System sein“, äußerte Harting am Sonntag nach der WM-Sause in Manila. Und Ingo Weiss nutzte den Augenblick nach seinem großen Moment zu dieser Polemik: Die 250.000 Euro, die seinem Verband durch eine schlechte Bewertung fehlten, solle man statt in PotAS doch lieber gleich in die deutsche Leichtathletik stecken. (mit dpa)