Basketballer hoffen auf EM-Schub - Alba wieder Favorit Zehn Tage nach dem Ende der berauschenden EM geht es für die Basketballer schon wieder in der Liga weiter. Die Favoriten sind gleich, ein spannender Neuling ... Lars Reinefeld dpa

Luke Sikma von Berlin spielt den Ball. Sven Hoppe/dpa

Berlin -In Gedanken sind viele Basketball-Fans noch bei der tollen EM. Doch an diesem Mittwoch geht es schon wieder in der Liga weiter. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Start der neuen Saison.