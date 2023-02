Basteln zur Ablenkung: Biathletinnen vor schwerem WM-Einzel Die deutschen Biathletinnen suchen bei der Heim-WM in Oberhof in ihrer Freizeit auch nach Ablenkung. Im Einzel ist in Oberhof aber wieder Konzentration gefor... dpa

«Ich freue mich darauf und versuche, am Schießstand jeden Schuss konzentriert abzuarbeiten. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt», sagt Sophia Schneider (l-r) zum anstehenden Einzel. Hendrik Schmidt/dpa

Oberhof -Die deutschen Biathletinnen lenken sich auch mit Bastel-Arbeiten vom Stress bei der Heim-WM in Oberhof ab. „Wir haben geschaut, dass wir am Nachmittag auch mal ein bisschen abschalten können und auf andere Gedanken kommen. Man ist sonst immer nur in diesem Biathlon-Trubel drin“, sagte Sophia Schneider: „Dann haben wir Mädels gesagt, dass wir uns mal zusammensetzen. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und ein bisschen gebastelt. Einfach nur zum Spaß.“