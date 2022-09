Battle of Britain: Das Comeback von Schwergewichtsboxer Tyson Fury rückt näher

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury versteht sich zu vermarkten. Aber es sah für seine Verhältnisse schon ein wenig bieder aus, wie er sich vor einer hölzernen Zimmertür aufbaute, seine Weltmeistergürtel alle drei umgelegt. In einem Video wendete er sich direkt an seinen Landsmann: „Hey, Anthony Joshua, ich weiß dass du deinen Kampf gegen Oleksandr Usyk verloren hast und dass du im Moment ohne Gürtel bist ...“

Na, und bevor er einen anderen Gegner ankündige, wolle er doch mal nachfragen bei Joshua, ihm eine einmalige Gelegenheit anbieten. Also fragte er AJ, wie Joshua in der Boxszene genannt wird, ob er nicht Bock habe auf den „Battle of Britain“? Auf einen Kampf um den WM-Titel des Weltverbandes WBC.

Tyson Fury möchte 60 Prozent der Börse

Fury selbst hat offenbar Bock. Deshalb hatte er kürzlich erst angekündigt, auch von seinem zweiten Rücktritt wieder zurückzutreten. Vielleicht weil ihn der Ukrainer Usyk direkt nach seinem Sieg gegen Anthony Joshua zur Titelvereinigung aufgefordert hatte? Weil es langweilig ist zu Hause mit seiner Frau Paris und den sechs Kindern? Weil der 34-Jährige Show, Spektakel und Aufmerksamkeit braucht?

Offenbar hat auch Joshua Bock – und keine wirklich bessere Wahl. So könnte es tatsächlich noch in diesem Jahr ein Duell der besten britischen Schwergewichtsboxer geben. Das Management von Joshua bestätigte am Dienstag, dass es die Bedingungen von Fury angenommen habe. Dessen Promoter Frank Warren kündigte an, dass es bald zu einem Vertragsabschluss kommen werde. Mögliches Datum für den Kampf ist der 3. Dezember. Fury möchte 60 Prozent der Börse erhalten, Joshua 40 Prozent.

Fury war als Weltmeister des Verbandes WBC zunächst zurückgetreten, hatte aber angekündigt, für einen Vereinigungskampf gegen Vierfach-Champion Usyk in den Ring zurückzukehren. Usyk hatte vor einem Jahr Joshua als Weltmeister entthront und vor Kurzem auch die Revanche für sich entschieden.

Ein Kampf zwischen Usyk und Fury müsste warten, träte Fury nun gegen Joshua (32) an. Dieses Duell sollte es bereits vor einem Jahr geben. Da aber musste Fury nach einem Schiedsgerichtsspruch zunächst gegen den Amerikaner Deontay Wilder boxen, den er besiegte.

Der Rummel um den Battle of Britain wird immens werden. Wobei Fury in seinem neuesten Instagram-Post ein anderes Thema aufgriff, das die Briten derzeit noch mehr bewegt: Neben ein Foto von Queen Elizabeths Krönung schrieb er: „Gedanken & Gebete heute Abend bei meiner Königin, möge Gott mit euch sein. RIP. Möge Gott dir ein gutes Bett im Himmel schenken.“