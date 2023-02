Bauermann ist zurück an der Basketball-Basis Dirk Bauermann arbeitet wieder im deutschen Basketball. Nicht mehr in der ersten Reihe, dafür im Nachwuchs. Der frühere Bundestrainer soll die aktuellen Erfo... Lars Reinefeld , dpa

Kienbaum -Die deutschen Basketballer haben das WM-Ticket längst in der Tasche. Schon vor den beiden abschließenden Qualifikationsspielen in Frankfurt am Main gegen Schweden am Freitag und drei Tage später in Finnland steht fest, dass Deutschland bei der WM auf den Philippinen, in Japan und Indonesien (25. August bis 10. September) dabei ist.