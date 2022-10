Baumanns WM-Wunsch: TSG-Trainer wirbt für seinen Torwart Oliver Baumann hat seinen WM-Wunsch bekräftigt. Der Torwart der TSG 1899 Hoffenheim sagte nach dem 1:1 am Sonntag in der Bundesliga gegen Hertha BSC: „Dass i... dpa

Torwart Oliver Baumann von TSG Hoffenheim kämpft gegen Berlins Wilfried Kanga (r) um den Ball. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Oliver Baumann hat seinen WM-Wunsch bekräftigt. Der Torwart der TSG 1899 Hoffenheim sagte nach dem 1:1 am Sonntag in der Bundesliga gegen Hertha BSC: „Dass ich mit will, ist kein Geheimnis.“ Zu entscheiden habe das aber Bundestrainer Hansi Flick. „Er weiß ja, was er an mir hat. Das kriegt er auch komplett von mir“, versprach der 32 Jahre alte Baumann, der zuletzt nach dem coronabedingten Ausfall von Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nachnominiert worden war.