Baumgart gehen Wechselgerüchte um Skhiri „auf die Eier“

Köln -Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat sich über die ständigen Wechselgerüchte um seinen Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri echauffiert.

„Es gibt keine Anfrage, es gibt keine Situation ihn abzugeben. Das ist alles Blödsinn“, sagte Baumgart zu Berichten über einen möglichen Winter-Wechsel des Tunesiers: „Jetzt noch darüber zu reden, ist dummes Gequatsche und geht mir auf die Eier.“

Woher die ständigen Gerüchte über den 27-Jährigen kommen, der in den ersten beiden Rückrunden-Spielen drei Treffer erzielt hat, will Baumgart nicht beurteilen. „Ich laufe nicht hinterher und schaue, wer der Meinung ist, dass er Langeweile hat“, sagte der Trainer: Dennoch ärgerten ihn die Schlagzeilen „für den Jungen, aber zum Glück lässt er sich nicht ablenken“.

An die Spieler-Seite oder die interessierten Vereine als Urheber glaubt der 51-Jährige nicht. „Wer Skhiri haben will, macht das in Ruhe und geht nicht über die Zeitung. Und er muss auch nicht ins Fenster gestellt werden“, sagte Baumgart: „Wenn du ihn in Europa oder speziell in Deutschland nicht auf der Liste hast, kannst du die Scouting-Abteilung wegschicken.“

Deshalb seien die Hoffnungen, Skhiri angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrages langfristig zu halten, auch gering. „Ich möchte ihn hierbehalten“, sagte Baumgart: „Auch wenn unsere Möglichkeiten gering sind.“

Als Interessenten für Skhiri werden unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sowie Olympique Lyon gehandelt.