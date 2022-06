Berlin - Fußball-Profi Timo Baumgartl bleibt nach seiner Hodenkrebserkrankung ein weiteres Jahr beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. „Timo hat in seiner ersten Saison gezeigt, wie wichtig er für unsere Defensive ist. Daher ergibt die Verlängerung der Leihe für uns allein schon fußballerisch Sinn. Darüber hinaus wollen wir Timo auf seinem Weg bestmöglich unterstützen und sind zuversichtlich, dass er wieder vollständig genesen wird“, erklärte Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert am Dienstag in einer Vereinsmitteilung. Anfang Mai war bei dem 26 Jahre alten Abwehrspieler bei einer Vorsorgeuntersuchung Hodenkrebs diagnostiziert und ein Tumor operativ entfernt worden.

„Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit und werde versuchen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Baumgartl nach seiner Vertragsunterschrift. Die Eisernen hatten sich mit dem niederländischen Club PSV Eindhoven über eine Verlängerung der Ausleihe verständigt. „Auf dem Weg zur Genesung kann Timo Baumgartl auch weiterhin auf die Unterstützung von Union zählen“, hieß es.