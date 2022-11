Bayer furios: Ex-Unioner Andrich zieht Union den „Stecker“ Leverkusen stürzt Tabellenführer Union und verlässt den Relegationsplatz. Ausgerechnet der ehemalige Berliner Andrich leitet den Kantersieg ein. Kaspar Kamp und Thomas Flehmer , dpa

Kerem Demirbay (l-r), Mitchel Bakker, Amine Adli und Adam Hlozek bedanken sich nach einer Partie bei den Fans. Marius Becker/dpa

Leverkusen -Robert Andrich hob fast schon entschuldigend die Arme - von Freude kaum eine Spur. Der frühere Unioner hatte am Sonntag in der 46. Minute mit dem ersten Treffer den Sturz von Tabellenführer Union Berlin in der Fußball-Bundesliga eingeleitet und sein Team Bayer Leverkusen nach dem 5:0 (0:0)-Erfolg vom Relegationsrang um zwei Plätze nach oben geschoben. „Wir sind heute sehr froh, dass es fünf Tore geworden sind. Ich hätte mich auch über ein 1:0 gefreut“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 5:0 (0:0)-Erfolg am Sonntag dem Streamingdienst DAZN.