Bayer-Trainer Alonso fährt mit „gutem Gefühl“ zum FC Bayern

Leverkusen -Trainer Xabi Alonso geht mit Tabellenführer Bayer Leverkusen mit großem Optimismus in das Bundesliga-Topspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim punktgleichen Serienmeister FC Bayern München.

„Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der Spanier, der selbst von 2014 bis 2017 für die Bayern gespielt hat: „Solche großen Spiele sind die besten. Das wird ein schönes Spiel in einem schönen Stadion gegen eine top, top Mannschaft. Aber wenn wir unser bestes Niveau erreichen, haben wir eine gute Chance.“

Bayer und FCB punktgleich

Die Tabellenführung nach drei Spieltagen „bedeutet noch gar nichts“, sagte Alonso: „Was zählt, sind die neun Punkte. Aber die haben sie auch geholt.“ Die Münchner hätten „top, top Spieler, einen top Trainer und einen top Spirit. Sie sind unbedingt der klare Favorit in der Liga.“ Ob Leverkusen ein Meister-Konkurrent sein könne, wollte der 41-Jährige noch nicht beantworten: „Es ist immer für alle schwer gegen die Bayern. Sie dominieren die Liga seit vielen Jahren. Aber in einem Spiel werden wir sehen, was passiert. Damit, was im Mai ist, beschäftige ich mich heute noch nicht.“

Für ihn persönlich sei es schon „etwas Besonderes, wieder in die Allianz Arena zu kommen“, sagte Alonso vor seiner ersten Rückkehr als Trainer. „Ich hatte hier drei schöne Jahre. Es war eine gute Erfahrung und eine große Ehre für mich, hier die letzten drei Jahre meiner Karriere zu verbringen. Und es war auch eine gute Vorbereitung darauf, Trainer in der Bundesliga zu sein. Ich kannte das Land, den Fußball, den besonderen Rhythmus.“ Sein bisher einziges Spiel als Coach gegen die Bayern gewann Alonso im März in Leverkusen 2:1, Münchens Trainer Julian Nagelsmann wurde danach beurlaubt.