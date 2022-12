Bayern-Basketballer bleiben Bonn auf den Fersen

Die Telekom Baskets Bonn bleiben Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo mit 99:83 (51:36...

Ilshofen (dpa) – -Die Telekom Baskets Bonn bleiben Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo mit 99:83 (51:36) bei den Hakro Merlins Crailsheim und fuhr damit ihren neunten Sieg im zehnten Saisonspiel ein.

Mit 32:12 im ersten Viertel stellten die Gäste früh die Weichen auf Sieg, sechs Bonner Spieler punkteten zweistellig. Auf der Gegenseite haben die Merlins das erste Spiel nach der Trennung von ihrem bisherigen Cheftrainer Sebastian Gleim verloren. Für Gleim hat vorerst Assistenztrainer Nikola Markovic übernommen.

Mit einer Niederlage mehr auf dem Konto als Bonn bleibt der FC Bayern München als Dritter dem Tabellenführer und dem Zweiten Alba Berlin auf den Fersen. Die Münchener bezwangen die Basketball Löwen Braunschweig zu Hause mit 97:78 (53:43). In einem offensivstarken zweiten Viertel kamen die Bayern in Schwung, den Schlussabschnitt kontrollierten die Gastgeber.

Den Fraport Skyliners aus Frankfurt gelang gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ein 92:80 (49:43)-Überraschungserfolg. Die Hessen feierten nach fünf Niederlagen in Serie ihren zweiten Saisonerfolg, bleiben aber Tabellenletzter. Frankfurts Neuzugang Marcus Lewis erzielte seine 23 Punkte in den ersten drei Vierteln. Phasenweise lagen die Gastgeber mit 24 Zählern in Führung.

Am Samstag setzte sich zudem die BG Göttingen gegen Brose Bamberg mit 95:79 (50:41) durch. Bei einem 11:0-Lauf im Schlussviertel erzielte Harper Kamp alle Göttinger Punkte. Die Würzburg Baskets fuhren einen 79:77 (40:47)-Auswärtserfolg bei den EWE Baskets Oldenburg ein und nahmen damit Revanche für die Pokal-Niederlage Mitte Oktober. Der Syntainics MBC aus Weißenfels gewann sein Heimspiel mit 92:85 (47:42) gegen die MLP Academics Heidelberg.