Bayern-Basketballer nehmen Meisterschaft ins Visier Die Erleichterung ist groß bei den Bayern-Basketballern. Der Pokalsieg soll nun einen Schub für weitere Erfolge geben. dpa

Oldenburg -Nach dem erlösenden Pokaltitel ließen es die Bayern-Basketballer erst einmal krachen. Schon in der Kabine wurde Trainer Andrea Trinchieri mit reichlich Bier übergossen, nach dem Rückflug in die Heimat ging die Party in München weiter.