Bayern-Boss rechnet mit Neuer noch vor der Winterpause

Bremen -Bayern-Boss Jan-Christian Dressen rechnet mit einem Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer noch vor der Bundesliga-Winterpause.

„Ich glaube schon“, antwortete Dressen vor dem Bundesliga-Auftakt bei DAZN auf die entsprechende Frage. Der 37 Jahre alte Neuer hatte nach der Fußball-Weltmeisterschaft im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch erlitten, absolvierte am Vormittag eine individuelle Trainingseinheit mit torwartspezifischen Übungsformen auf dem Rasen an der Säbener Straße. Bei Neuer war vor rund zwei Wochen eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt worden.

Dressen wollte die Verpflichtung des Israelis Daniel Peretz offiziell nicht bestätigen und sagte: „Wichtiger ist glaube ich: Wir sind happy, dass Manuel Neuer auf einem viel schnelleren Weg ist, als wir das vielleicht vor wenigen Wochen noch gedacht haben. Das ist das Gute daran. Wir haben ein Stückchen umgedacht, indem wir uns längerfristig aufstellen wollen mit einem Jüngeren, aber auf jeden Fall mit Manuel rechnen. Ich bin mir sicher, dass er früher ins Mannschaftstraining zurückkommt als gedacht.“ Die Bundesliga geht am 21. Dezember in die Winterpause.

Über die Personalie Peretz (23) sagte Dressen vielsagend: „Wir diskutieren ja keine Namen, wenn sie nicht fix sind. Also insofern: Daniel Peretz ist ein guter Junge, ein Klasse-Torwart. Aber wie gesagt: Namen möchte ich nicht kommentieren.“