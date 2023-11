Bayern-Coach Thomas Tuchel: „Das wäre eine riesengroße Bestätigung“

Wenn alles so läuft wie seit sechs Jahren, kann Thomas Tuchel seinen Kritikern am Mittwochabend einen weiteren Erfolg vorweisen. Denn seit sechs Jahren oder nun 37 Spielen in Serie ist der FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League unbesiegt. Und sollte sich an diesem Rekord auch gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray nichts ändern, stehen die Münchner nach vier Spieltagen vorzeitig in der K.o.-Runde. Zum 16. Mal nacheinander.



Die Bedeutung eines solch frühen Schritts könne man gar nicht hoch genug einschätzen, signalisierte der Trainer der Bayern vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr, DAZN). „Es gäbe uns riesengroßes Selbstvertrauen, das wäre eine riesengroße Bestätigung, wenn uns das gelingen sollte“, sagte er, gab allerdings auch zu verstehen: „Wir müssen wieder ans Limit gehen und die Leistung zeigen, die wir zuletzt in der Liga gezeigt haben.“

Aber was soll schon schiefgehen beim internationalen Comeback von Kapitän Manuel Neuer, der „froh“ ist, „wieder das Champions-League-Trikot anziehen zu dürfen“? Immerhin haben die Bayern ihre vergangenen 16 Vorrundenspiele in der Königsklasse gewonnen – auch das ist Rekord. Tuchel mahnt trotzdem: „Wir hatten genug Probleme im ersten Spiel, um daraus zu lernen. Wir haben extrem viel Druck aushalten müssen, wir haben viele Dinge besser zu machen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kampfansage von Manuel Neuer

Dazu beitragen soll auf jeden Fall Neuer, dem Tuchel vor dessen viertem Spiel nach seinem Comeback attestierte: „Er gibt uns Stabilität und Ruhe, er führt mit seiner Art und macht die Mitspieler um sich herum besser.“ Neuer selbst nutzte am Dienstag die Gelegenheit, eine Kampfansage in Richtung Marc-André ter Stegen zu senden. Im Hinblick auf ein mögliches Comeback in der Nationalelf sagte er: „Ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ. Ich werde antreten, um zu spielen. Ich will immer auf dem Platz stehen.“

Ähnlich positiv wie über Neuer äußerte sich der Bayern-Coach über Joshua Kimmich, der in der Bundesliga auch am nächsten Samstag noch gesperrt ist. „Jo ist ein absoluter Stammspieler und Fixpunkt in unserer Mannschaft. In meinen Planungen wird er spielen.“



Den Kritikern, allen voran Dietmar Hamann, wird diese Festlegung auf Kimmich womöglich nicht gefallen. „Ist es ohne Kimmich vielleicht eine bessere Mannschaft?“, sagte er am Sonntag in der Sendung „Sky90“ und ergänzte: „Wie sagst du Laimer oder Goretzka, dass sie jetzt am Mittwoch nicht spielen? Ich glaube, dass es jetzt unheimlich schwer ist, dieses Mittelfeld-Duo auseinanderzureißen.“ Und doch: Es wird so weit kommen.

Thomas Tuchel hat Positives von Upamecano und Goretzka zu berichten

Tuchel wollte gar nicht abstreiten, dass es in Dortmund ohne Kimmich prima geklappt hat. Die Teamleistung gegen den BVB sei „herausragend“ gewesen, „die beste Teamleistung über 90 Minuten“. Und ja, „das gilt auch für unsere beiden Mittelfeldspieler“. Er habe vor der Saison auch gesagt, es sei wichtig, „dass sich Leute festspielen“, dennoch werde Laimer „immer wieder auf die Position des Rechtsverteidigers ausweichen, das wird so bleiben bis Winter“.



Positives hatte Tuchel von Dayot Upamecano und Goretzka zu berichten, die in Dortmund nach ihren Verletzungen von ihm ins kalte Wasser geworfen worden waren. „Ich gehe davon aus, dass beide einsatzfähig sind“, sagte er.