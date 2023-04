Bayern-Fans sauer: „Führungspolitik hinterfragen“ Der nächste Titel ist weg. Nach dem Aus in der Champions League gibt es Fan-Kritik an den Bayern-Bossen. Kahn und Salihamidzic hinterfragen sich - und richte... dpa

Die Bayern-Führung um Oliver Kahn auf der Tribüne. Sven Hoppe/dpa

München -Fans des FC Bayern München haben beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City am Mittwochabend deutliche Kritik an der Vereinsführung geübt.