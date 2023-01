Bayern München zum 26. Mal Herbstmeister, Frankfurt erster Verfolger

Der FC Bayern München ist zum 26. Mal Hinrundenmeister der Fußball-Bundesliga. Der Rekordchampion kann nach dem 1:1 am Freitag bei RB Leipzig und den Ergebnissen der Samstagsspiele nun am kommenden 17. Spieltag nicht von Platz eins verdrängt werden.

Nur dreimal reichte es für die Bayern bislang danach nicht zum Titel. Borussia Mönchengladbach (1971), Werder Bremen (1993) und Borussia Dortmund (2012) fingen die Bayern noch ab.

Eintracht Frankfurt schlägt Schlusslicht Schalke 04

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern und hat den FC Schalke 04 in noch größere Abstiegsnot gestoßen. Die Hessen gewannen am Sonnabend gegen das Schlusslicht mit 3:0 (1:0) und überholten den bisherigen Zweiten SC Freiburg, der deutlich mit 0:6 (0:3) beim VfL Wolfsburg verlor. Auch der 1. FC Union Berlin zog durch ein 3:1 (0:1) nach Rückstand gegen die TSG 1899 Hoffenheim an den Breisgauern vorbei. Das Verfolger-Trio ist punktgleich fünf Zähler hinter den Bayern.

Jesper Lindström (22. Minute) traf für Frankfurt und stellte Schalke vor eine noch größere Aufgabe. Die Gäste waren bis dahin und auch im Anschluss nicht schlecht im Spiel, doch der eingewechselte Rafael Borré (84.) und Aurélio Buta (90.+1) entschieden die Partie zugunsten der Hessen.

Wolfsburg gegen Freiburg sehr effizient

Patrick Wimmer (2.) brachte Wolfsburg sehr früh in Führung, Jonas Wind (28. und 37.) erhöhte noch vor der Pause zur schon aussichtsreichen Halbzeitführung. Spätestens nach dem Tor von Yannick Gerhardt (56.) war die Partie entschieden. Der Sport-Club, der bis dahin eine ganz starke Hinrunde gespielt hatte, enttäuschte und kassierte durch Ridle Baku (80.) und Luca Waldschmidt (90.+4/Foulelfmeter) auch noch das fünfte und sechste Gegentor.

Labbadia konnte in Stuttgart zwar zunächst den Treffer von Serhou Guirassy (36.) bejubeln, der neue Trainer musste aber auch den Ausgleich durch Marcus Ingvartsen (40.) hinnehmen. Der 56-Jährige war Mitte Dezember zum zweiten Mal Trainer des VfB geworden, bereits zwischen Dezember 2010 und August 2013 hatte er die Stuttgarter trainiert. Nach dem 1:1 gegen Mainz belegt er mit den Schwaben den Relegationsplatz 16.