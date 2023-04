Bayern ohne Müller gegen City - Tuchel: „Harte Entscheidung“ Der FC Bayern München geht die Champions-League-Herausforderung gegen Manchester City ohne Thomas Müller in der Startelf an. Der Kapitän sitzt beim Viertelfi... dpa

Sitzt gegen Manchester City zunächst auf der Bank: Bayerns Thomas Müller. Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa

Manchester -Der FC Bayern München geht die Champions-League-Herausforderung gegen Manchester City ohne Thomas Müller in der Startelf an. Der Kapitän sitzt beim Viertelfinal-Hinspiel in Manchester zunächst auf der Ersatzbank.