Bayern schlägt Alba - Pokalfinale gegen Oldenburg Bayern München und die EWE Baskets Oldenburg stehen im Finale um den Pokal der Basketball-Bundesliga. Die zuletzt in der Liga und der Euroleague schwächelnde... dpa

Oldenburg -Bayern München und die EWE Baskets Oldenburg stehen im Finale um den Pokal der Basketball-Bundesliga. Die zuletzt in der Liga und der Euroleague schwächelnden Münchner setzten sich am Samstagabend in Oldenburg im Halbfinale gegen Titelverteidiger Alba Berlin mit 83:77 (40:38) durch. Bester Werfer bei den Bayern war Cassius Winston mit 21 Punkten. Bei den Berlinern kam Jaleen Smith auf starke 31 Zähler.