Bayern siegt beim Neuer-Comeback: Wildes 3:2 bei Hertha BSC Zwei Gegentore waren sicher nicht nach dem Geschmack von Manuel Neuer. Aber zu einem Sieg und zur Tabellenführung reicht es beim Comeback des Nationaltorwart... Arne Richter und Sabrina Szameitat , dpa

ARCHIV - Münchens Torhüter Manuel Neuer zeigt nach vorne. a Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Manuel Neuer hat beim wilden 3:2 (3:2)-Sieg des FC Bayern München bei Hertha BSC trotz zweier Gegentore ein gelungenes Comeback gefeiert. Der Nationaltorwart hatte am Samstagnachmittag nach vier Wochen Verletzungspause keine erkennbaren Probleme an seiner zuletzt lange schmerzenden Schulter und verhinderte mit seinen Paraden einen möglichen Ausrutscher des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei den vergeblich kämpfenden Berlinern. Bundestrainer Hansi Flick kann mit Neuer offenbar auch für die WM in wenigen Wochen planen.