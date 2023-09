Bayern startet gegen Man United - Union bei Real

Berlin -Der FC Bayern München startet in der Champions League gleich mit dem Kracher gegen Manchester United. Debütant Union Berlin muss unterdessen zum Auftakt bei Rekordgewinner Real Madrid antreten.

Das ergab die Ansetzung der Gruppenspiele durch die Europäische Fußball-Union UEFA. Beide Spiele sind für den 20. September terminiert.

Einen Tag früher geht es für Borussia Dortmund bereits zum schweren Auswärtsspiel beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Der BVB hat bei der Auslosung die Hammergruppe mit Paris, Newcastle United und AC Mailand erwischt. Für RB Leipzig wartet zum Auftakt am 19. September das Auswärtsspiel bei Young Boys Bern. Am zweiten Spieltag am 4. Oktober folgt dann das Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Manchester City für die Sachsen.

In der Europa League beginnt der SC Freiburg am 21. September mit einem Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus, bevor es am zweiten Spieltag zum Duell mit Conference-League-Sieger West Ham United kommt. Bayer Leverkusen trifft zunächst daheim auf den schwedischen Club BK Häcken. In der Conference League bekommt es Eintracht Frankfurt zum Auftakt am 21. September mit dem schottischen Verein FC Aberdeen zu tun.