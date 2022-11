BDR will Champions League auch 2023 im Berliner Velodrom Nach der gelungenen Premiere der UCI Track Champions League in Berlin soll die „Königsklasse“ des Bahnradsports im nächsten Jahr erneut ins Velodrom kommen. ... dpa

Berlin -Nach der gelungenen Premiere der UCI Track Champions League in Berlin soll die „Königsklasse“ des Bahnradsports im nächsten Jahr erneut ins Velodrom kommen. „Dass nun alle Protagonisten die Veranstaltung loben und eine Wiederholung fordern, freut uns. Wir werden uns für 2023 dafür einsetzen, dass die Track Champions League ein weiteres Mal in Berlin Station macht“, sagte Martin Wolf, Generalsekretär des Bund Deutscher Radfahrer (BDR), am Montag.