Beckenprellung: Kann US-Matchwinner Pulisic spielen? Mit seinem Treffer im brisanten Duell mit dem Iran kürt sich Christian Pulisic zum amerikanischen Helden auf dem Weg ins Achtelfinale. Für das Tor geht er vo... dpa

Doha (dpa) -Noch aus dem Stadion meldeten sich die Spieler der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft per Videocall bei ihrem tragischen Helden im Krankenhaus. „Er war guten Mutes“, sagte Trainer Gregg Berhalter über Matchwinner Christian Pulisic. Das US-Team hofft in Katar auf den ersten Einzug ins Viertelfinale einer Fußball-WM seit 20 Jahren - und die Rückkehr ihres offensiven Schlüsselspielers im Achtelfinale gegen die Niederlande am Samstag.