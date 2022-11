Becker kehrt zurück: Union trifft auf Ajax Barcelona und Juventus Turin wurden es für Union Berlin nicht. Aber auch mit Ajax Amsterdam haben die Eisernen einen Top-Gegner für die Playoffs in der Europ... Thomas Flehmer und Arne Richter , dpa

ARCHIV - Das Logo des 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei. Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Nyon/Berlin -Für Sheraldo Becker und Danilho Doekhi ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln, für Union Berlin hält der bisher größte internationale Erfolg einen Top-Gegner bereit. Am Montag bescherte der ehemalige ungarische Nationalspieler Zoltan Gera als Losfee in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon im Schweizer Kanton Waadt Ajax Amsterdam als Gegner in der K.o.-Runde zur Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League.