Behrens beginnt bei Union: Mainz mit Onisiwo und Lee Union Berlins Trainer Urs Fischer bringt Stürmer Kevin Behrens im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 von Anfang an. Der Sieg-Torschütze beim 2:1 im DFB-... dpa

Berlins Niko Gießelmann (2.v.l) und Teamkollege Kevin Behrens (3.v.l) umarmen sich nach dem Sieg. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer bringt Stürmer Kevin Behrens im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 von Anfang an. Der Sieg-Torschütze beim 2:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für Jordan Siebatcheu in der ersten Elf des Tabellenzweiten.