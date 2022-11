Behrens trifft für Union Berlin und hadert Mal wieder von Anfang an gespielt, ein Tor geschossen und auf Platz zwei gesprungen: Union Berlins Stürmer Kevin Behrens haderte nach dem 2:2 gegen den FC Au... dpa

Elvis Rexhbecaj (l) und Rafal Gikiewicz (r) vom FC Augsburg und Union Berlins Kevin Behrens in Aktion. Matthias Koch/dpa

Berlin -Mal wieder von Anfang an gespielt, ein Tor geschossen und auf Platz zwei gesprungen: Union Berlins Stürmer Kevin Behrens haderte nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg trotzdem. „Wir hätten gerne das letzte Heimspiel gewonnen“, sagte der 31-Jährige über die letzte Bundesliga-Partie im Stadion An der Alten Försterei in diesem Jahr. Besonders trauerte er seiner Chance zum 3:2 aus der 68. Minute nach: „Freistehend habe ich den leider an den Pfosten gesetzt. Sonst hätten wir, glaube ich, drei Punkte gehabt.“