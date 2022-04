Berlin - Dort, wo normalerweise Louis Olinde bei Heimspielen von Alba Berlin sitzt, haben es sich an diesem Freitagmittag Viktoria Yaloveha und Taisiia Vypovska gemütlich macht. Auf dem großen gepolsterten Sitz des Profispielers lässt sich so eine Pause während eines Drehtags ganz gut verbringen und der Plan für die kommenden Szenen noch einmal gut durchgehen. Das Erklären von Tierarten durch Bewegungen in der Kabine der Arena am Ostbahnhof haben die beiden Ukrainerinnen und die restliche Besetzung des Teams schon hinter sich. Nach mehreren Anläufen hat der Regisseur seine Bilder im Kasten und ist zufrieden. Aber: Ein paar weitere Übungen für Albas „Tägliche Sportstunde“, der ersten auf Ukrainisch und Deutsch, müssen schließlich an diesem Tag noch produziert werden.

Aus der Ukraine geflüchtet und jetzt Basketballerin bei Alba Berlin

Das, was aber bis zu dieser Pause abgedreht ist, freut alle Beteiligten. Der Spaß beim Dreh, die lustigen Momente sind nicht gespielt, sondern entstehen aus der Situation und sind vor allem für Viktoria Yaloveha eine sichtbar gelungene Abwechslung. Während Taissiia Vypovska bereits seit zwei Jahren in Berlin lebt und zum U16-Team bei Alba Berlin gehört, ist die 16-jährige Viktoria im Zuge des Krieges aus der Ukraine geflüchtet, gerade erst in Berlin angekommen und hat sich bei Alba mit der Frage, ob sie hier Basketball spielen könne, gemeldet. „Und jetzt lebt sie das vor, was wir zeigen wollen: Sportlerin oder Sportler in einer besonderen Situation zu sein“, sagt Igor Ryabinin. Für den Leiter für Nachhaltigkeit und Soziales beim Deutschen Meister ist eine solche unkomplizierte Integration einer vor dem Krieg flüchtenden Person „ein selbstverständlicher Beitrag, den jeder Verein leisten kann“. In einer bestehenden Gruppe anzukommen und dort auf mehreren Ebenen ein unterstützendes Umfeld geboten zu bekommen, ist das, was vielen Menschen in einer neuen Umgebung körperlich und mental hilft.

Für den Zeitraum des Drehtags ist diese Hilfe am häufigen Lachen von Viktoria Yaloveha zu sehen. In den Momenten, wo sie pantomimisch einen Frosch erklärt oder spontan und ohne Regieanweisung mit dem Maskottchen, dem Albatros, interagiert. Alba Berlin erzählt nicht nur vom sozialen und gesellschaftlichen Engagement vor Ort, der Verein erfüllt es mit Leben. In den ersten Tagen des russischen Angriffs auf die Ukraine etwa wurde schnell zu einer Spendenaktion aufgerufen, zu der Hilfsgüter in die Geschäftsstelle gebracht werden konnten, die dann wiederum mit dem Bus des Profiteams an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren wurden. Wieder einmal funktionierte die Alba-Community, halfen etwa die Profispieler Luke Sikma, Louis Olinde und Johannes Thiemann bei der Annahme und dem Sortieren der Spenden, hatte sich ein Team gefunden, dass die Reise antrat. Andere nahmen geflüchtete Menschen, die im Bus nach Berlin mitkamen, bei sich auf.

„Diese Aktionen sind aus einer akuten Notlage und Bedarfssituation heraus entstanden“, sagt Igor Ryabinin. „Aus dem Bedarf heraus haben wir schnell versucht zu helfen.“ In einer Phase der Hilflosigkeit habe diese erste Aktion ein Gefühl der Selbstwirksamkeit gegeben. „Man konnte einen Beitrag leisten, konnte helfen – es ist vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein und das löst das große Problem nicht, aber man konnte einen Beitrag leisten, um das Leid, das da entsteht, etwas zu mildern“, sagt der gebürtige Ukrainer, der selbst an den beiden Fahrten teilgenommen hat.

Ryabinin wurde in Charkow geboren, kam mit seinen Eltern im Alter von vier Jahren nach Deutschland und spricht Russisch, weil das in der Ostukraine die Hauptsprache sei. Mit den Leuten im Bus konnte er sich bei beiden Fahrten deshalb problemlos unterhalten. Schon als man mit den Geflüchteten im Bus gesessen habe, setzten die Gefühle ein, habe er gemerkt, dass die Leute erschöpft sind und eine Anspannung abfällt. „Diesen Moment auf sich wirken zu lassen und zu wissen, wie viele Biografien und Schicksale da in diesem Bus sind, das habe ich verspürt. Im Gespräch hat man dann die Einzelschicksale mitbekommen und das war immer sehr bewegend“, sagt Igor Ryabinin. „Das hat nachgewirkt, als ich nicht mehr in der Situation war und zu Hause saß.“

Alba kann auf bestehende Konzepte zurückgreifen

Aber: Solche Fahrten, darüber war man sich bei Alba Berlin schnell einig, sind nicht die Kernkompetenz des Vereins. „Uns ist bewusst, dass wir keine professionelle Spenden-Vermittlungsorganisation sind“, so der Leiter für Nachhaltigkeit und Soziales. Die eigentlichen Stärken kann die Alba-Community auf anderen Gebieten entfalten. Schon während der Flüchtlingswelle aus Syrien hat der Verein Erfahrungen gesammelt und kann nun „auf Konzepte und Projekte aus dieser Zeit zurückgreifen und sie aus unserer konzeptionellen Schublade holen und hochfahren“, wie Igor Ryabinin es formuliert.

Die genauen Bedarfe und wo man einsteigen kann, muss sich zwar erst noch ergeben, dennoch hat Alba Berlin bereits ein internationales Open Gym, mit drei verschiedenen Trainingszeiten für unterschiedliche Altersgruppen, bei denen jeder vorbeikommen kann, ins Leben gerufen. Zudem wolle man demnächst über Sprache und Sport an die Unterkünfte gehen und dort direkt Angebote machen und zukünftig möglichen Willkommensklassen ein Sportangebot unterbreiten. Die „Tägliche Sportstunde“ befindet sich dagegen schon im Schnitt und wird demnächst veröffentlicht. In ihrer Mischung aus Deutsch und Ukrainisch kann sie nicht nur die Sprache erlernbar machen, sondern gleichsam den Zugang zum Sport in einer neuen Umgebung aufzeigen, wie ihn Viktoria Yaloveha bereits gefunden hat.