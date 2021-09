St. Gallen - Alle Augen waren am Donnerstagabend beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Liechtenstein und Deutschland, das aufgrund von Umbauarbeiten am Liechtensteiner Nationalstadion im Kybunpark zu St. Gallen ausgetragen wurde, auf den Dänen Mads Buttgereit gerichtet. Na ja, nicht wirklich, aber beim Debüt von Hansi Flick als Cheftrainer der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielte auch der Däne eine gar nicht so unwichtige Rolle. Buttgereit, 36, ist beim DFB der neue Experte für Standardsituationen, soll mit den Profis an der Schusstechnik bei Frei- und Eckstößen arbeiten, soll sich was einfallen lassen, damit die Gegner des deutschen Nationalteams künftig bei Frei- und Eckstößen ins Staunen kommen. Flick sprach zu Beginn dieser Woche im Hinblick auf Buttgereits Verpflichtung von einer Innovation.

Am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien

Nun war es allerdings so, dass das mit Standardsituationen gegen die Semi-Profis aus dem knapp 40.000 Einwohner zählenden Fürstentum noch nicht so recht klappen wollte. Joshua Kimmich und Leroy Sané traten bei Frei- und Eckstößen wie ehedem die Bälle von links und rechts vors Tor, ohne dass sich daraus wirklich etwas Gefährliches ergab. Aber gut, so etwas wie das Einstudieren von Standardsituationen braucht wohl etwas Zeit. Zu einem verdienten, aber alles andere als überzeugenden Sieg gegen die Amateurkicker aus Gemeinden Eschen, Mauren, Balzers und der Stadt Vaduz reichte es dennoch: Nur 2:0 (1:0) hieß es allerdings nach 93 Minuten Fußball auf ein Tor. In der Gruppe J geht die Mannschaft von Hansi Flick (daran muss man sich nach 16 Jahren mit Joachim Löw erst mal gewöhnen) nun mit neun Punkten aus vier Spielen als Tabellenzweiter in die nächste Partie, der Gegner am Sonntag in Stuttgart ist Tabellenführer Armenien (zehn Punkte).

AFP/Christof Stache Hatte nur wenig Grund zur Freude: Hansi Flick bei seinem Debüt als Bundestrainer.

Und was war – mal abgesehen von Buttgereit – noch so alles neu bei Flicks Premiere? Nun, die Stimmung im Team, aber auch um das Team herum war zumindest vor dem Spiel schon mal eine andere, auch weil Joachim Löw in seiner letzten Werkphase für die Nationalelf eher eine Belastung denn eine Quelle der Inspiration darstellte, Flick hingegen nach seiner erfolgreichen Zeit beim FC Bayern als so eine Art Heilsbringer erachtet wird.

Kehrer und Baku stehen in der Startelf

Und auch beim Personal waren im Vergleich zum letzten Auftritt von Löw als Bundestrainer, also im Vergleich zum 0:2 im EM-Achtelfinale gegen England reichlich Veränderungen auszumachen. Der Münchner Jamal Musiala stand in der Startelf, der Wolfsburger Ridle Baku verteidigte gleich mal rechts in einer Viererkette, während Thilo Kehrer den linken Innenverteidiger gab. Auch Timo Werner und Sané durften von Beginn an ran.

Letztlich sah aber vieles nach einem munterem Einstieg ins Spiel mit Chancen von Kimmich (3.), Werner (7.) und einem Pfostentreffer von Robin Gosens (19.) dann doch wieder nach Joachim Löw aus. Es war ein weitgehend ideenloses Kreiseln um den Strafraum der Liechtensteiner, ein Hin- und Herpassen mit der einen oder anderen Torchance als Folge, wobei so mancher aber im Abschluss erstaunliche Schwächen offenbarte. So erlebte Liechtensteins Keeper Benjamin Büchel einen wunderbaren Abend, sah sich in Hälfte eins nur einmal bezwungen, nämlich als Werner nach Zuspiel von Musiala frei vor ihm auftauchte und ihm ausnahmsweise keine Chance ließ.

Nach einer Stunde brachte Flick drei neue Spieler ins Spiel. Marco Reus für Musiala, Jonas Hofmann für Baku sowie Serge Gnabry für den unsichtbaren Kai Havertz. Doch Wirkung zeigte dieser Eingriff nicht wirklich. Niklas Süle gab weiterhin seltsame Fernschüsse ab, Pässe wurden wiederholt nicht in den Lauf, sondern direkt auf den Mann gespielt. Immerhin durfte Sané, der doch ziemlich dunkle Fußball-Monate hinter sich hat, noch ein kleines Erfolgserlebnis mit in die Nacht nehmen. Der an diesem Abend jederzeit eifrige Profi des FC Bayern traf in der 77. Minute mit einem Linksschuss zum 2:0 – und nahm damit allen die Angst vor einer Blamage.