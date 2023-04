Bei Klassenerhalt: Schalke erhöht Ticketpreise

Gelsenkirchen -Der FC Schalke 04 hat eine Erhöhung der Ticketpreise für die kommende Saison angekündigt. Eintrittskarten für die Gelsenkirchener Arena werden jedoch nur teurer, wenn der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist die Klasse hält. Bei einem Abstieg sollen die Preise der aktuellen Saison bestehen bleiben.

Auch im Falle des Klassenerhalts werden nicht alle Tickets teurer. So soll der Kinder- und Jugendpreis unverändert bleiben. Die Stehplätze in der Nordkurve, wo der harte Kern der Schalker Fans steht, sollen sich „preislich nur unwesentlich verändern“, wie es in einer Mitteilung des Revierclubs heißt.