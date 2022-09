„Bei Top-Leistung“: Ballack geht von WM-Halbfinale aus Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack geht bei der Fußball-WM in Katar von einem Einzug der deutschen Mannschaft in die Runde der letzten ... dpa

Berlin (dpa) – -Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack geht bei der Fußball-WM in Katar von einem Einzug der deutschen Mannschaft in die Runde der letzten Vier aus. „Ich sehe uns im Halbfinale bei einer Topleistung“, sagte der frühere Capitano am Mittwoch in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom, „wir haben eine ähnliche Situation wie im letzten Jahr zur Europameisterschaft. Die Ansprüche sind natürlich immer da.“