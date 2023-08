Beim Besteigen des Basketball-Olymps kämpft Dirk Nowitzki gegen die Tränen

Dirk Nowitzki kämpfte zehn Minuten lang erfolgreich mit den Tränen, beim Dank an seine Eltern stockte seine Stimme dann aber doch. „Die nächsten zwei Sätze sind nicht mein Akzent, sondern Deutsch“, warnte Nowitzki die Gala-Gäste in Springfield noch humorvoll vor, ehe er emotional wurde. „Ihr habt so viel geopfert. Wenn ich nur ein halb so guter Vater werde wie ihr Eltern wart, bin ich glücklich. Danke“, sagte Nowitzki sichtlich gerührt.

Dirk Nowitzkis Eltern sitzen im Publikum

Lustig, dankbar und immer ehrlich: Bei seiner Aufnahme in die Basketball Hall of Fame bewies Nowitzki am Sonnabend noch einmal, warum er nicht nur zu Deutschlands besten, sondern auch beliebtesten Sportlern der Geschichte gehört. Fast alle Wegbegleiter waren zum großen Tag des Würzburgers nach Springfield gekommen. Vater Jörg trug stolz eine schwarz-rot-goldene Krawatte, Mutter Helga lächelte ohne Pause.

Als erster Deutscher fand Nowitzki Aufnahme in die Ruhmeshalle seines Sports, nur vier Jahre nach dem Ende seiner Karriere – früher geht nicht. „Zwei Worte gehen mir seit Monaten durch den Kopf: Vielen Dank. Das hier bedeutet mir alles“, sagte der 45-Jährige gleich zu Beginn seiner Rede.

Sein orangefarbenes Jackett hatte Nowitzki bereits am Vorabend erhalten, bei seiner ebenso launigen wie berührenden Ansprache trug er einen blauen Anzug. „Meine Karriere war eine lange Reise“, sagte der NBA-Champion von 2011 und bedankte sich bei zahlreichen Freunden und Förderern, darunter sein Ex-Trainer Don Nelson, die ehemaligen Teamkollegen Steve Nash und Jason Kidd sowie Mark Cuban, dem Besitzer seines langjährigen – und einzigen – Klubs Dallas Mavericks.

Nowitzki unterhielt das Publikum prächtig, machte Scherze über seine Frisur als NBA-Neuling und seine anfänglichen Schwächen in der Defensive. Zu Tränen gerührt war der ebenfalls anwesende Holger Geschwindner, Nowitzkis Mentor und Privattrainer. „Was für ein verrückter Typ das ist“, sagte Nowitzki: „Ich musste bei ihm Saxophon spielen. Ich musste im Handstand durch die Turnhalle laufen. Und ich musste Saxophon spielen, während ich im Handstand durch die Turnhalle lief.“

Der Drill zahlte sich aus: Nowitzki wurde 2007 als erster Europäer zum MVP der Liga gewählt, 2011 holte er als erster Deutscher den NBA-Titel. Mit der unfassbaren Zahl von 31.560 Punkten liegt er auf Rang sechs der ewigen NBA-Bestenliste.

Dirk Nowitzki mit einer Botschaft an den eigenen Nachwuchs

Ganz am Ende seiner 15-minütigen Rede dankte Nowitzki seiner Frau Jessica Olsson und den drei Kindern Malaika, Max und Morris, die auf ihren Sitzen hin- und herrutschten und ihre Blicke durch den Saal schweifen ließen. „Hey, ich bin hier oben“, rief Nowitzki ihnen von der Bühne aus zu und hatte dann eine Botschaft an seinen Nachwuchs: „Bleibt neugierig und hungrig. Findet eure eigenen Vorbilder, so wie ich.“

Dass Nowitzki diesen Vorbildern noch einmal in die Augen schauen konnte, war auch für ihn selbst bewegend. Er habe von seinen Wegbegleitern Werte wie Respekt, Kreativität, Loyalität und Professionalität gelernt, sagte er. Bei der Aufnahme in den Kreis der Größten seines Sports lieferte Nowitzki den Beweis, dass er alle diese Werte bis heute tief verinnerlicht hat.