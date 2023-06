Belarussin Sabalenka distanziert sich von Lukaschenko

Paris -Der belarussische Tennisstar Aryna Sabalenka hat sich bei seiner ersten Pressekonferenz nach zweimaligem Medienboykott bei den French Open von Machthaber Alexander Lukaschenko distanziert.

„Ich unterstütze den Krieg nicht, das bedeutet, dass ich gerade Lukaschenko nicht unterstütze“, sagte die 25 Jahre alte Weltranglistenzweite nach ihrem Viertelfinaleinzug in Paris.

Sabalenka hatte nach kritischen Fragen zu ihrer Haltung zum Krieg und Lukaschenko zweimal in Absprache mit den Organisatoren die übliche Pressekonferenz verweigert und dafür ihre „mentale Gesundheit“ geltend gemacht. Nach ihrem Viertelfinalsieg im politisch brisanten Duell mit der Ukrainerin Jelina Switolina beantwortete sie nun alle Fragen.

Gemeinsame Fotos mit Lukaschenko in der Vergangenheit erklärte sie mit dessen Anwesenheit bei Fed-Cup-Spielen in Belarus. „Damals ist nichts Schlimmes in Belarus oder in der Ukraine oder in Russland passiert“, sagte die Australian-Open-Siegerin. „Ich habe es bereits viele Male gesagt, dass ich den Krieg nicht unterstütze. Ich will nicht, dass mein Land in irgendeinen Konflikt involviert ist.“