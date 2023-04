Bellingham zurück in Startelf - Reus beim BVB auf der Bank Wieder mit Jude Bellingham in der Startelf tritt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin an. Der 19 Jahre alte Engländer, der beim Aus im DFB-Pokal be... dpa

Dortmund -Wieder mit Jude Bellingham in der Startelf tritt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin an. Der 19 Jahre alte Engländer, der beim Aus im DFB-Pokal bei RB Leipzig am Mittwoch nur eingewechselt worden war, beginnt an diesem Samstag wieder im Mittelfeld. Kapitän Marco Reus sitzt gegen den direkten Dortmund-Verfolger aus der Hauptstadt zunächst auf der Bank. Marius Wolf fehlt kurzfristig erkrankt. Wieder dabei ist erstmals seit Mitte Februar Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi. Auch Mittelstürmer Sébastien Haller, der in Leipzig ausgefallen war, spielt.