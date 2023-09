Ben Shelton gewinnt US-Duell in New York

New York -Der amerikanische Tennisprofi Ben Shelton ist überraschend erstmals bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen. Der 20-Jährige entschied das US-Duell in der Runde der besten 16 mit Tommy Paul mit 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 für sich.

Shelton trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen seinem Landsmann Frances Tiafoe und Rinky Hijikata aus Australien.

Shelton steht erst zum zweiten Mal im Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in New York. Bei den Australian Open hatte er diese Saison bereits ebenso überraschend das Viertelfinale erreicht - und war dort gegen Paul ausgeschieden.

„Ich habe von diesem Spiel gelernt, mental stark zu sein“, sagte Shelton und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre beim Heimturnier. „Es ist schwer zu glauben, dass ich in einem vollen Arthur Ashe Stadium spiele. Gott tut Wunder.“