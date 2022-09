Benfica Lissabon leiht Nationalspieler Draxler aus

Lissabon -Fußball-Nationalspieler Julian Draxler spielt den Rest der laufenden Saison bei Benfica Lissabon, verkündete der portugiesische Topclub.

Der 28 Jahre alte Draxler, der 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister geworden war, wird von Paris Saint-Germain für eine Saison ausgeliehen. Beim französischen Meister steht Draxler noch bis 2024 unter Vertrag, beim neuen PSG-Trainer Christophe Galtier war er zuletzt aber nicht mehr für die erste Mannschaft gesetzt.

In Lissabon trifft Draxler auf den deutschen Trainer Roger Schmidt - und schon bald wieder auf seinen Ex-Club. In der Champions League spielt Benfica am 5. Oktober in der Gruppe H gegen Paris.