Berlin - Nach dem Matchball ging die Arbeit für Benjamin Patch am Mittwochabend sofort am Grafikprogramm seines Computers weiter: zoomen, beschneiden, Filter setzen. Kaum hatten die BR Volleys in Portugal den 3:1-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League unter Dach und Fach, widmete sich der Diagonalangreifer, der 14 Punkte beigetragen hatte, seiner neuesten kreativen Idee: Patch gibt mit den BR Volleys einen Jahreskalender für 2022 heraus. Der Erlös kommt der Berliner Stadtmission zugute.

Schon vor zwei Jahren hatte Patch die Idee, die Teamkameraden des deutschen Volleyball-Meisters für einen Kalender zu fotografieren. „Nach dem Vorbild des super erfolgreichen Französischen Rugby-Kalenders, der wirklich sexy ist. Aber dann kam der Lockdown“, sagt Patch. Die Saison wurde abgebrochen, die Volleyballer spielten nicht mehr, sie flogen in ihre Heimatländer, verließen Berlin. Aber der Gedanke an einen Fotokalender, der die Sportkameraden anders als in Trikot, Turnschuhen und Volleyball-Umgebung zeigt, blieb in Patchs Kopf.

Benjamin Patch fotografierte die Kollegen im Reiterstadion

Bei seiner Vertragsverlängerung hatte der amerikanische Nationalspieler im Gespräch mit Volleys-Manager Kaweh Niroomand gesagt, seine Art, sich sozial zu engagieren, passe gut zu dem, worauf der Verein neben dem Sport in Berlin aufmerksam mache. So fotografierte Patch vor zwei Jahren bereits Obdachlose und Mitarbeiter der Bahnhofsmission für ein Magazin der BR Volleys. Voriges Jahr versteigerte er riesige Vasen, die er in seinem Studio getöpfert hatte, zugunsten der Stadtmission.

Benjamin Patch Diagonalangreifer Benjamin Patch zeigt die Berliner Volleyball-Kollegen aus seiner Perspektive.

Jetzt bat er die Teamkameraden nach dem Training in einer ziemlich spontanen Aktion zum Fotoshooting auf das Olympiagelände. „Er nutzt die Möglichkeit, auf die Obdachlosensituation oder andere sozial Benachteiligte hinzuweisen, nachhaltig. Zum einen macht er auch die anderen Spieler auf Themen aufmerksam, auf die der normale Profisportler vielleicht nicht kommen würde, zum anderen hat sein Engagement natürlich eine Wirkung nach außen“, sagt Niroomand.

Der Schimmel Löwenherz ist beim Fotoshooting dabei

Beim Fotoshooting wollte Patch ein Pferd dabeihaben. „Männer und Pferde, das passt“, fand er. „Pferde sind meine Lieblingstiere. Ich habe in Utah selbst ein Pferd, ich hatte mein ganzes Leben lang mit Pferden zu tun. Ich finde, sie repräsentieren eine perfekte Kombination aus Kraft, Intimität und Weichheit. Sie sind ausgeglichene Tiere, sie lieben die Gemeinschaft, es sind einfach wunderschöne Kreaturen.“

Also fing Kathrin Hunold vom Partnernetzwerk der BR Volleys an, Pferdebesitzer rund um den Olympiapark abzutelefonieren. Der ehemalige Fünfkämpfer Maximilian Polaski sagte zu, mit seinem Schimmel Löwenherz dabei zu sein. Im Reiterstadion baute Patch an einem windigen, kalten Donnerstag eine Fotoleinwand auf. In den USA hatte er Hochzeits- und Paarfotografie gemacht. Dieses Mal brachte er seine Kleider mit, um die Teamkollegen zu stylen. Die dachten: „Das ist schon wieder so ein Ben-Ding. Sie haben mich aufgezogen“, sagt Patch, „aber die meisten haben mich total unterstützt.“

Olympiasieger Sergej Grankin hielt die Leinwand-Konstruktion fest, damit der Wind sie nicht umblies. Mittelblocker Nehemia Mote schlüpfte in eine schwarze Lederjacke, Außenangreifer Tim Carle, der am Mittwoch beim 3:1 gegen Lissabon mit 18 Punkten überragte, zeigte sein Sixpack. „Ben ist der Paradiesvogel, das war schon zu merken. Aber alle Spieler unterstützen ihn, weil sie wissen, dass er und sein Spirit gut für die Mannschaft sind“, sagt Hunold. „Alle haben ohne Murren das angezogen, was er vorgeschlagen hat.“

Benjamin Patch Benjamin Patch hat den französischen Außenangreifer Tim Carle fotografiert.

Löwenherz wurde mit Karotten bei Laune gehalten. „Das Pferd war ein bisschen wie Ben: zickig, aber gutmütig. Nicht jeder durfte ihm nahe kommen“, sagt Hunold. Für die Fotos mit Matt West warfen die Teamkollegen welke Blätter auf den Zuspieler. Libero Santiago Danani rieten sie, seine Fotos bei der Datingplattform Tinder einzustellen.

Am nächsten Tag, erzählt Patch, hätten Spieler zu ihm in der Umkleidekabine gesagt, es sei so cool gewesen, in fremder Kleidung einen anderen Charakter anzunehmen. „Es ist also ein kreativer Prozess entstanden. Vielleicht interessieren sich die Teamkollegen ein bisschen mehr für künstlerische Dinge. Ich will sie mit diesem Kalender einfach anders zeigen, als man sie kennt. Ich will sie durch meine Perspektive zeigen.“

Beim Netzhoppers-Spiel am Sonnabend wird der Kalender enthüllt

200 Fotos sind so entstanden. Am Sonnabend, beim Bundesliga-Spiel des Tabellenführers gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen (20 Uhr, twitch.tv/spontent), soll das Cover in der Max-Schmeling-Halle enthüllt und der Kalender beworben werden. Außerdem soll am Sonnabend auch der Online-Verkauf des 39,99 Euro teuren Kalenders über die Webseite der BR Volleys beginnen.

Kathrin Hunold, die die BR Volleys schon bei anderen sozialen Projekten unterstützte, sagt: „Auch für Leute, die nichts mit Volleyball am Hut haben, sind die Fotos toll anzusehen.“ Patch, der seinen Vertrag bei den BR Volleys in diesem Frühjahr bis 2024 verlängert hat, kann sich vorstellen, künftig jedes Jahr seine Teamkollegen zu fotografieren und einen Kalender herauszubringen. „Der nächste“, sagt er, „wird dann vielleicht noch ein bisschen sexyer.“