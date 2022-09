Bereit für nächste Bühne: Basketballer wollen Berlin rocken Köln ist Geschichte, jetzt kommt Berlin! Nach einer starken Vorrunde fiebern Schröder und Co. der Fortsetzung in der Hauptstadt entgegen. Der Druck wird größ... Lars Reinefeld und Patrick Reichardt dpa

Wollen jetzt auch Berlin rocken: Mit Rückenwind fahren die deutschen Basketballer zur EM-Endrunde nach Berlin. Marius Becker/dpa

Berlin -Das verregnete Köln verließen Sonnenbrillenträger Dennis Schröder und Co. mit den allerbesten Erinnerungen - und voller Lust auf das, was im Kampf um die Medaillen bei der EM-Finalrunde in Berlin ansteht.