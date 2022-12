Bereits über den Wolken: Brittney Griner befindet sich auf dem Weg nach Hause

Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner ist im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigekommen und auf dem Weg in die Heimat.

Nach endlosen Monaten hinter Gittern, nach Wochen in einer Strafkolonie hat das Martyrium für Brittney Griner ein Ende. Die US-Basketballerin hat Russland dank eines Gefangenenaustauschs verlassen und kommt heim. „Sie ist in Sicherheit. Sie sitzt in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause“, schrieb US-Präsident Joe Biden bei Twitter. Er habe gerade erst mit ihr gesprochen.

Telefonat im Oval Office

Für ihre Familie, besonders für ihre Ehefrau Cherelle, die beim Telefonat im Oval Office dabei war, gibt es in diesem Jahr früh ein Weihnachtsgeschenk, das sich so zuletzt nicht angekündigt hatte. Denn seit die zweimalige Olympiasiegerin Griner im Februar festgenommen und danach als politischer Spielball missbraucht worden war, stockten die Verhandlungen. Nun kam es nach fast zehn Monaten zum Durchbruch.

„Heute ist meine Familie komplett“, sagte Cherelle Griner. Biden sprach von einem „Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben. Wir haben nie aufgehört, auf ihre Freilassung zu drängen. Es bedurfte mühsamer und intensiver Verhandlungen“.

Griner war Anfang August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und zuletzt von Moskau in die Republik Mordowien verbracht worden. Es ging in die IK-2-Strafkolonie in Javas, 500 Kilometer und acht Autostunden von der Hauptstadt entfernt. Russland erhöhte mit dem Schritt nochmals den Druck, offenbar erfolgreich.

Der Preis ist ziemlich hoch, denn im Gegenzug kam der frühere russische Waffenhändler Wiktor But frei. Der „Händler des Todes“, ein Schwerverbrecher, saß seit 2010 in einem US-Gefängnis. Auch But (55), zu 25 Jahren verurteilt, ist nicht mehr in Haft.

„Am 8. Dezember 2022 wurde am Flughafen Abu Dhabi der Austausch des russischen Staatsbürgers Wiktor But gegen die US-Bürgerin Brittney Griner erfolgreich abgeschlossen“, teilte das russische Außenministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Substanzielles Angebot des Weißen Hauses wird von Russland angenommen

Nachdem Griner aus einem Haftzentrum ins südöstlich gelegene Nichts verlegt worden war, wo es ihr nach Angaben ihrer Anwälte „so gut wie möglich“ ging, hatte sich der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow zu Wort gemeldet und Interesse an einem Gefangenenaustausch angemeldet. Daraufhin bekräftigte Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, dass die USA ein „substanzielles Angebot“ unterbreitet hätten. „Jede Minute, die Brittney Griner in Russland in unrechtmäßiger Haft verbringen muss, ist eine Minute zu viel“, so Jean-Pierre.

Das Drama, das am 17. Februar begann, hat ein Ende. Damals war Griner, die in der Pause der US-Profiliga WNBA seit Jahren in Russland spielte, am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Sie führte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mit und ahnte nicht, was auf sie zukommen würde. Jetzt ist der Spuk vorbei.