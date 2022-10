Bericht: Berlin soll Finale der Euroleague 2024 bekommen Einem Bericht des Basketball-Portals Eurohoops zufolge soll das Final Four der Euroleague 2024 in Berlin stattfinden. Demnach stehe nur noch die offizielle V... dpa

ARCHIV - Das spanische Team gewinnt den Europameister-Titel und steht auf dem Podium. Soeren Stache/dpa/Archiv

Frankfurt/Main -Einem Bericht des Basketball-Portals Eurohoops zufolge soll das Final Four der Euroleague 2024 in Berlin stattfinden. Demnach stehe nur noch die offizielle Verkündung aus, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Berlin war 2022 kurzfristig als Gastgeber von Belgrad ersetzt worden und sollte mit der Austragung in einem späteren Jahr entschädigt werden. Für die aktuelle Saison und das Final Four sollen Kaunas in Litauen und Dubai Kandidaten sein. Eine Entscheidung wird für November dieses Jahres erwartet.