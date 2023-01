Bericht: China hofft 2023 doch auf Formel-1-Rennen Die Veranstalter des Formel-1-Rennens von China arbeiten einem Medienbericht zufolge an einer kurzfristigen Rückkehr in den Rennkalender. Wegen der schwierig... dpa

Shanghai -Die Veranstalter des Formel-1-Rennens von China arbeiten einem Medienbericht zufolge an einer kurzfristigen Rückkehr in den Rennkalender. Wegen der schwierigen Corona-Lage im Land hatte die Motorsport-Königsklasse die Austragung des Rennens in Shanghai für 2023 abgesagt.